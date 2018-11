Pedrosa dice addio alla MotoGP | il post di ringraziamento ai fan è commovente | “sarete

sportfair

(Di lunedì 19 novembre 2018) Daniha corso a Valencia l’ultima gara della sua carriera inil pilota spagnolo ha voluto rivolgere un dolce messaggio ai fan prima del suo ritiro Sotto il diluvio universale che si è abbattuto su Valencia, Daniha corso l’ultima gara didella sua carriera. Il pilota spagnolo, ha chiuso la gara di Valencia in 5ª posizione, classificandosi 11°fine del Motomondiale 2018, l’ultimo della carriera.ha voluto rivolgere un messaggio social a tutti i fan che lo hanno accompagnato in questi lunghi anni, salutandoli, nelle vesti di pilota, per l’ultima volta: “quello di oggi è stato un GP speciale, infatti ce ne sono stati due! È stata una gara peculiare e difficile da affrontare, nella quale è stato importante non cadere. Quando sono arrivato ai box tutti mi stavano aspettando ed è stato davvero emozionante. Ancora una ...