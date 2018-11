Milan | derby con l' Inter per un esterno argentino

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : Venezia-Milano vale la vetta in solitaria - derby lombardo Cremona-Varese : La settima giornata della Serie A di Basket vedrà il suo culmine nel posticipo domenicale. Andrà in scena la sfida più attesa di questo inizio di stagione, quella tra la Reyer Venezia e l’Olimpia Milano. Al Taliercio si affrontano le due squadre in vetta a punteggio pieno e chi vince sarà la nuova capolista in solitaria. Entrambe arrivano da una bella vittoria in coppa e sono in un ottimo momento di forma. Venezia deve dimostrare di essere ...

Milan - Donnarumma : 'L'errore nel derby? Ho faticato a dormire - mi servirà da lezione' : Gigi è il miglior portiere del mondo, non meritava di chiudere così con l'Italia, senza il Mondiale ", ha detto ancora Donnarumma. E proprio l'eliminazione con la Svezia dello scorso anno è un altro ...

Volley – La Revivre Axopower Milano cade al tie break nel derby contro Monza [GALLERY] : derby amaro per la Revivre Axopower: Milano cade 3-2 in casa contro Monza. Partita a due facce per la formazione di Giani: sotto 2-0 (dopo un +6 sprecato), Milano torna in gioco ma al tie break cede 11-15 derby amaro per la Revivre Axopower Milano che, nell’impianto del PalaYamamay di Busto Arsizio, cede al tie break contro i rivali di Monza dopo quasi due ore e mezza di sfida. È una Milano a due facce quella vista nella settima giornata ...

Pallavolo – Derby da quinto posto : domani al PalaYamamay va in scena Milano – Monza : Giani tiene alta l’attenzione: “Vincere genera fiducia, ma Monza è una squadra temibile. Sarà un Derby lottato” Derby con vista quinto posto per la Revivre Axopower Milano! Torna di scena al PalaYamamay di Busto Arsizio la Superlega con la formazione di Andrea Giani impegnata nel settimo turno di campionato contro i rivali della Vero Volley Monza. Sarà una sfida dal sapore particolare quella che vedrà contrapposti ambrosiani e brianzoli, ...

Volley – Le sensazioni degli uomini della Revivre Axopower Milano in vista del derby con Monza : Clevenot e Kozamernik in coro: le sensazioni degli uomini della Revivre Axopower Milano in vista della sfida di domenica contro Monza Si avvicina nel migliore dei modi al derby la Revivre Axopower Milano che, rilanciata in classifica con due vittorie consecutive, prepara la sfida contro Monza di domenica 11 novembre al PalaYamamay di Busto Arsizio. Il successo in terra ciociara contro Sora ha rafforzato le sicurezze della formazione di ...

Il calciomercato oggi – Derby di Milano - nuovo portiere per la Juve? : La Juventus è pronta ad investire circa 15 milioni di euro per un nuovo portiere. Dalla Spagna rimbalza la voce che Paratici avrebbe già fatto un’offerta per il portiere del Real Keylor Navas. L’estremo difensore sarebbe pronto a giocarsi la maglia numero 1 della Juve con Perin e Szczesny ma con l’ex Genoa che potrebbe anche partire. Inter e Milan sono pronte a scendere pesantemente sul mercato per rafforzare le rispettive rose. Sul ...

L’Espresso su Milan-Inter - derby del fair play finanziario : diverso trattamento da parte dell’Uefa : Manica larga, manica stretta «Un altro derby vinto dall’Inter, come quello di due settimane fa». Scrive così L’Espresso, in edicola da ieri, sul rapporto tra i due club di Milano e il fair play finanziario. Il settimanale italiano, parte del consorzio che ha lavorato all’inchiesta Football Leaks 2.0, racconta come la Uefa sia stata decisiva in questa vittoria. Anzi, la confederazione si è comportata in modo imparziale. ...

Milan - Gattuso : "Zona Romagnoli? Io non dimentico Icardi e quel derby..." : Due gol all'ultimo respiro, sei punti in pochi giorni e una classifica che adesso può calmare anche uno come lui. Rino Gattuso esce da Udine con tanta adrenalina addosso, è stato allontanato per ...

Milan - Donnarumma : 'Stiamo alla grande! Errore nel derby? Ci ho lavorato' : Gianluigi Donnarumma , portiere del Milan , parla a Sky Sport prima della sfida contro l' Udinese : 'E' un periodo positivo, dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati. Sappiamo che non sarà facile oggi, vogliamo fare una grande partita. Il mister ci ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : impresa Gherdeina sul campo del Jesenice - bene Ritten contro lo Zeller Eisbaren - rinviati i derby italiani Vipiteno-Fassa e Cortina-Milano : Si è conclusa da poco la 14ma giornata del campionato europeo di Alps League 2018-2019. Tra le squadre italiane scese in campo sorprende l’impresa di Gherdeina, uscita vittoriosa in terra slovena dalla sfida contro l’HDD SIJ Acroni Jesenice per 3-1. bene anche Ritten che supera senza troppi patemi lo Zeller Eisbaren con il risultato di 7-4. Rinviata per maltempo su disposizione del sindaco Cortina-Milano, così come Vipiteno-Fassa con ...

Sparta Praga - derby Milanese per Stanciu : Inter e Milan sono sulle tracce di Nicolae Stanciu dello Sparta Praga . A riportarlo è il portale rumeno Sport.ro . Il centrocampista classe '93 viene valutato 10 milioni di euro.

Milan - Gattuso : 'Pressione eccessiva su di noi - accantoniamo il derby' : Viviamo in un mondo che è un frullatore e ultimamente ci finisco sempre dentro, ma va bene così. La società mi appoggia e la squadra mi segue, se avessi letto dei segnali negativi in questo senso ...

Milan - Maldini : "Derby? Capisco la delusione - ma l'obiettivo resta il 4° posto" : "Il derby lo abbiamo giocato male, è vero, e comprendo perfettamente la grande delusione per la partita di coppa. Però si va avanti con la fiducia che ci animava prima di queste due sconfitte ...