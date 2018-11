Civitanova | acido contro la moglie poi le coltellate Ultime notizie La devo

Donna aggredita con l'acido e accoltellata in un ristorante a Civitanova : è grave : Un'altra Donna aggredita con l' acido da un uomo. Stavolta è accaduto a Civitanova Marche , in Corso Vittorio Emanuele, dove la vittima è stata poi inseguita e accoltellata all'addome e alla schiena ...

