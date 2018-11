Argentina | non si recupererà sottomarino

Argentina - Dybala : “Non devo essere egoista. Scaloni? Ci aiuta molto” : Ieri in amichevole, l’Argentina superato 2-0 in amichevole il Messico con il gol di Funes Mori e l’autorete di Brizuela. Tra gli ‘italiani’ utilizzati dal ct Scaloni – Lautaro Martinez, Icardi e Dybala – il più positivo è stato l’attaccante della Juventus, in campo fino al ’72 e sempre nel vivo del gioco. La Joya ha speso parole di ammirazione per il tecnico della Seleccion, che ha stabilito ...

Dybala non segna ma ispira l'Argentina - Per Icardi staffetta con Lautaro e... quasi gol : Allo stadio Kempes di Cordoba, l' Argentina ha battuto 2-0 in amichevole il Messico . A decidere il match il gol di Funes Mori , 44', e l' autorete di Brizuela , 83',. Tra gli "italiani" Lautaro ...

Argentina - squadra femminile scende in campo con 12 giocatrici : l'arbitro non se ne accorge : Dodici contro undici, senza che né l'arbitro dell'incontro e né le avversarie se ne accorgessero. Per quarantacinque minuti, la squadra femminile ' Camioneros' ha giocato con un elemento in più il ...

Wanda Nara - moglie-agente di Mauro Icardi/ "In Italia sempre polemiche. Belen? In Argentina non è conosciuta" : Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi: "In Italia sempre polemiche. Belen? In Argentina non è conosciuta", lunga intervista dell'opinionista di Tiki Taka a Tv Sorrisi e Canzoni(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Argentina - bordata Maradona su Messi : “Non è leader - forte solo al Barça” : Argentina– Dura essere Leo Messi. Dura essere considerato il più forte della storia del calcio, al pari di Maradona, e avere il tuo ex ct (proprio Maradona) che ti scarica in un’intervista in Messico, dopo che per anni ti aveva lodato come il più grande di tutti. La strana storia della Pulga, uno che al […] L'articolo Argentina, bordata Maradona su Messi: “Non è leader, forte solo al Barça” proviene da Serie A News ...

Tapiro d’Oro a Belen per una ‘follia’ in auto : stava festeggiando l’addio a Iannone? L’Argentina conferma la rottura con il pilota : Belen Rodriguez riceve il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli e conferma la fine della relazione con Andrea Iannone Belen Rodriguez, beccata dalla Polizia durante una serata milanese scalmanata (VEDI QUI), è stata raggiunta dall’inviato di Striscia La Notizia Valerio Steffelli per la consegna dell’ennesimo Tapiro d’Oro. L’argentina dopo aver giustificato la testa fuori dal tettuccio dell’auto, motivo per ...

Argentina - Scaloni non rinuncia a Dybala e premia De Paul : TORINO - Sono sei gli 'italiani' convocati da Lionel Scaloni , ct dell' Argentina , in vista delle amichevoli contro Iraq e Brasile in programma rispettivamente il 12 e il 16 ottobre in Arabia Saudita ...

BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE SI SONO LASCIATI?/ L’Argentina rompe il silenzio : “Grazie per le attenzioni” : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE si SONO LASCIATI? Il settimanale Chi lancia un nuovo scoop: "questa non sarà una crisi passeggera", avrebbe dichiarato la showgirl agli amici.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:22:00 GMT)

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati : la bella Argentina è single [FOTO] : 1/18 Foto Instagram ...

Volley - Mondiali 2018 : USA primi - il Brasile non incanta - l’Iran si salva - passa l’Argentina : Quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile, oggi si chiude la prima fase tra Italia e Bulgaria, gli ultimi risultati determineranno la composizione dei gironi della seconda fase. USA vs TUNISIA 3-0 (25-12; 25-18; 25-13) Annunciata passeggiata della corazzata a stelle e strisce che vince il girone forte di 5 vittorie (2 al tie-break) e si lancia verso la seconda fase con grandi ambizioni mentre gli africani chiudono ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Brasile - ora non si scherza più. Iran-Polonia e Argentina-Slovenia cruciali : le partite di oggi : IRAN vs POLONIA , ore 19.30, Pool D a Varna, : Scontro diretto per il primo posto: i persiani blinderebbero il primato in caso di clamorosa vittoria, i Campioni del Mondo lo ipotecherebbero ma poi ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia e Brasile - ora non si scherza più. Iran-Polonia e Argentina-Slovenia cruciali : le partite di oggi : oggi lunedì 17 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il ritorno in campo del Brasile e della Russia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano. EGITTO vs OLANDA (ore 16.00, Pool B a Ruse): L’Olanda è la grande rivelazione di questi Mondiali, ha sconfitto le corazzate Francia e Brasile e ora ha addirittura la chance di chiudere in ...