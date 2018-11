Tim | Gubitosi verso la carica di ad Di Maio | «Nessuna preferenza»

Tim - Altavilla si ritira. Gubitosi verso la nomina di amministratore delegato : Proseguono i contatti tra i 10 consiglieri espressi da Elliott nel Cda di Tim per convergere sul nome dell'Ad. In giornata è tra l'altro previsto una call.Allo stato, secondo quanto risulta all'agenzia di stampa Ansa, la conta dei voti vede 7 consiglieri a favore di Luigi Gubitosi, 2 per Alfredo Altavilla (dei quali 1 è Altavilla stesso) e 1 incerto. Previsto invece il voto contrario, qualunque sarà il nome portato domani in ...

Rush finale tra Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla per la guida di Tim. Vivendi pensa già alla rivincita sullo scorporo in assemblea : Nello stadio Tim dove domenica si disputerà un match cruciale - quello della scelta del nuovo amministratore delegato dopo la defenestrazione di Amos Genish - una delle due squadre sta già preparando l'esultanza sotto la curva. Perché i due nomi che si contenderanno la poltrona nel Rush finale, cioè Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla, sono entrambi espressione di Elliott, l'artefice del cambio di guardia nella stanza ...

Tim - sfida Gubitosi-Altavilla per il dopo Genish : sfida tra Luigi Gubitosi e Alfredo Altavilla per succedere ad Amos Genish alla guida di Tim. La riunione del Comitato nomine si è appena conclusa e si attendono comunicazioni. Domenica è prevista la ...

Tim - Gubitosi in pole per diventare amministratore delegato : Colpo di scena. Un Comitato Nomine e Remunerazione ancora in corso vede pole position Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato di Tim. La proposta potrebbe essere formalizzata al consiglio ...

Tim - voci su Gubitosi ad. Ma l’azienda : decisione il 18 novembre : Dopo l’uscita di Amos Genish dalla società è in corso la valutazione del comitato nomine che porterà alla scelta del nuovo vertice aziendale

Tim - crescono le quotazioni di Gubitosi : Colpo di scena in casa Tim . Sale il consenso sul nome di Luigi Gubitosi , ex ad di Wind e dg Rai, nonché già consigliere di Tim come scelta del comitato nomine per il prossimo ad. Le indiscrezioni ...

Tim - Gubitosi nuovo amministratore delegato : Colpo di scena. Un Comitato Nomine e Remunerazione-lampo ha indicato Luigi Gubitosi come nuovo amministratore delegato di Tim. La proposta verrà formalizzata al consiglio straordinario di domenica ...

Altavilla vince ma non convince Tim - torna in pista Gubitosi : Per il vertice di Tim torna in pista Luigi Gubitosi. Nelle ultime ore sull’ex ad di Wind e ex direttore generale della Rai ha fatto parzialmente breccia il pressing degli azionisti di Telecom, poco convinti della scelta “obbligata ma pessima” (come abbiamo spiegatio ieri) dell’ex manager Fiat Alfredo Altavilla Segui su affaritaliani.it