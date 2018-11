Francesco Monte e Giulia Salemi chiudono definitivamente la loro ' storia' | VIDEO

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo gela Francesco Monte : «Ecco perché Cecilia lo ha lasciato...» : di Emiliana Costa Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte : ' Ecco perché Cecilia lo ha lasciato... '. Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande Fratello Vip e aveva condiviso ...

GfVip - Lory Del Santo : 'Francesco Monte? Cecilia lo ha lasciato perché non era più libera' : Lory Del Santo al vetriolo contro Francesco Monte : 'Ecco perché Cecilia lo ha lasciato...'. Finora Lory Del Santo non si era esposta molto al Grande Fratello Vip e aveva condiviso le sue giornate con ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte demolisce Giulia Salemi : 'Della tua vita...' - punto di non ritorno : Ancora tensione al Grande Fratello Vip tra Francesco Monte e Giulia Salemi . La coppia-non coppia di questa edizione del reality è arrivata ai ferri corti. Dopo l'ennesimo bisticcio, l'ex di Cecilia ...

GF Vip : scatta una nuova lite e Francesco Monte offende pesantemente Giulia : Continuano le giornate all'interno della casa del Grande Fratello, con i vari concorrenti che cercano di dare il massimo per raggiungere il proprio obiettivo e non cadere nelle trappole che di volta in volta vengono poste lungo il cammino. In questa nuova esperienza di uno dei reality più seguiti in Italia, le coppie e le situazioni non vengono certo a mancare, così come non mancano le discussioni tra Francesco Monte e Giulia Salemi che dai baci ...

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati al GF Vip : Grande Fratello Vip: Giulia Salemi e Francesco Monte si allontanano Francesco Monte e Giulia Salemi non riescono a trovare un punto d’incontro. Nella notte è scoppiata una nuova lite tra i due. Giulia e Francesco si sono trovati d’accordo sulla necessità di fare dei passi indietro nel loro rapporto. La lite di ieri ha lasciato strascichi importanti e l’influencer sembrerebbe non averla superata. Francesco Monte aveva infatti ...

Francesco Monte e Giulia Salemi non è come sembra : parla l’amico Marco Ferri : Le ultime dichiarazioni di Marco Ferri sulla storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi Marco Ferri è tornato a parlare della relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi, nata di recente al Grande Fratello Vip. I due, dopo una titubanza iniziale, si sono lasciati andare tra baci appassionati e coccole sotto il piumone. Una […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi non è come sembra: parla l’amico Marco Ferri ...

GF Vip - Lory Del Santo sa perchè la storia tra Francesco Monte e Salemi non decolla : GF Vip, Lory Del Santo analizza la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi e spiega anche perchè non decolla “Ecco perché la storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita”. Lory Del Santo spiazza al Grande Fratello Vip, spiegando perché tra Monte e Giulia Salemi le cose non vadano per il verso giusto e analizzando, in parallelo, la dolorosa fine della relazione tra Monte e la sorella di Belen, avvenuta peraltro in ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte distrutto da Lory Del Santo : 'Perché la storia con Cecilia è finita' : 'Ecco perché la storia tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez è finita'. Lory Del Santo spiazza al Grande Fratello Vip , spiegando perché tra Monte e Giulia Salemi le cose non vadano per il verso ...

Francesco Monte e Giulia Salemi/ "Ti lamenti e mi fai impazzire!" - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : Francesco Monte e Giulia Salemi lite al Grande Fratello Vip volano gli stracci tra i due 'piccioncini', cosa è successo questa volta?

Walter Nudo arrabbiato con Giulia Salemi e Francesco Monte? : Giulia Salemi e Francesco Monte non fanno dormire Walter Nudo Nottata difficile, quella appena trascorsa, nella casa del Grande Fratello Vip 3. Francesco Monte e Giulia Salemi hanno litigato aspramente. Un litigio che ha coinvolto non volendo anche gli altri concorrenti del reality. Dopo la serata goliardica in suite con Ivan Cattaneo e Francesco Monte, Walter Nudo è tornato in casa pronto per il riposo. Le scaramucce tra il tronista e ...

Grande Fratello Vip : lite furiosa tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Toni molto accesi tra i due. Guarda il VIDEO : Nuova litigata tra Francesco Monte e Giulia Salemi, questa volta però i Toni si sono fatti più accesi del solito. Ieri notte i due hanno discusso per ore e sono volate anche delle offese.... L'articolo Grande Fratello Vip: lite furiosa tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Toni molto accesi tra i due. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte e Giulia Salemi/ Lite al Grande Fratello Vip 2018 : 'Faccia da cu*o e maleducata' - IlSussidiario.net : Francesco Monte e Giulia Salemi Lite al Grande Fratello Vip volano gli stracci tra i due 'piccioncini', cosa è successo questa volta?

Grande Fratello Vip - Francesco Monte schiavo ribelle : il gestaccio - perché ora rischia una stangata : No, il ruolo di maggiordomo non piace, affatto a Francesco Monte . Il punto è che, nella casa del Grande Fratello Vip , è stato condannato a scontare le canoniche ' 24 ore da maggiordomo ', in veste ...

Elia Fongaro a Mattino5/ 'Jane Alexander la mia fidanzata? Non corriamo troppo' e su Francesco Monte... - IlSussidiario.net : Elia Fongaro a Mattino 5 parla del suo percorso al Grande Fratello Vip e del suo rapporto con Jane Alexander, sono fidanzati?