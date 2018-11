Almeno due migranti sono morti in un naufragio al largo della Sardegna

Dall'Algeria alla Sardegna su un barchino : due cadaveri recuperati - si cercano Almeno otto dispersi : La Guardia costiera di Cagliari ha recuperato un secondo cadavere del naufragio del barchino di migranti avvenuto al largo dell'Isola del Toro, vicino a Sant'Antioco. Tre i superstiti, si cercano altri dispersi.

Inter-Frosinone del 24 novembre : quote - favorito il segno 1 con Almeno due gol : Inter e Frosinone scenderanno in campo allo stadio Meazza alle ore 20:30 di sabato 24 novembre per la 13ª giornata del campionato di Serie A. Sarà la terza ed ultima partita in programma sabato 24, mentre le rimanenti si giocheranno domenica 25 novembre, con il posticipo Cagliari-Torino lunedì 26 novembre alle 20:30. Il divario tecnico, i precedenti incontri e l’andamento del campionato 2018-2019, danno come favorita la vittoria casalinga dei ...

Marsiglia - crolla palazzo nel centro della città : Almeno due feriti lievi : Una donna è uscita dal palazzo ricoperta di polvere ma indenne. L'edificio, già fatiscente prima del dramma, è ora ridotto a un ammasso di detriti. I vigili del fuoco locali sono dispiegati sul posto, ...

Maltempo - cade albero sull’auto : due morti in Ciociaria. Almeno 4 i feriti in tutta Italia. Allerta rossa in 6 regioni : Nubifragi, burrasca e una Allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria smart. Una ...

Pittsburgh - sparatoria alla sinagoga : Almeno 7 morti/ Ultime notizie - feriti due agenti - aggressore in fuga : Pittsburgh, sparatoria alla sinagoga: almeno 7 morti. Ultime notizie, feriti due agenti, aggressore in fuga. Nuova strage a colpi di arma da fuoco negli Stati Uniti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 17:16:00 GMT)

Almeno due problemi con la fotocamera di Honor 10 oggi 24 ottobre : Ci sono forti discussioni per quanto riguarda uno smartphone come il cosiddetto Honor 10 a fine ottobre. L'attenzione è in gran parte riversata sul rilascio dell'aggiornamento Android Pie, considerando il fatto che pochi giorni fa su queste pagine ho avuto modo di annunciarvi l'avvio del programma beta per il top di gamma 2018. A quanto pare, però, ci sono alcuni aspetti e problemi più attuali che devono essere trattati con una certa urgenza ...

Migranti - naufragio nel mar Egeo : Almeno due morti : almeno 2 persone sono morte a seguito del naufragio di un barcone di Migranti nel mar Egeo, diretto all'isola greca di Kos. Il natante, lungo circa 6 metri, è affondato circa 50 metri al...

Previsioni Meteo - svolta fredda per l’Europa dal 22 Ottobre : in arrivo Almeno due ondate di freddo artico [MAPPE] : 1/7 ...

Inondazioni in Tunisia : Almeno due morti - tra cui un bimbo di 6 anni : Improvvise Inondazioni hanno colpito la Tunisia centrale: almeno due persone hanno perso la vita, e tra queste anche un bambino di 6 anni, secondo quanto reso noto dal ministero dell’Interno di Tunisi. Un’altra tragedia dopo meno di un mese dall’alluvione che ha ucciso almeno 5 persone nella regione nord-occidentale di Capo Bon. Il piccolo è morto nella regione di Sidi Bouzid, mentre un uomo di 40 anni risulta disperso nella ...

Accuse di stupro : Ronaldo pronto a una battaglia legale di Almeno due anni : Un selfie in auto senza sorriso. Ma Cristiano Ronaldo ostenta serenità. L'inchiesta per la presunta violenza sessuale subita da Kathryn Mayorga avvenuta nel 2009 non sarà chiusa in tempi brevi. Ci ...

Pd - Calenda 'Il partito è come l orchestra del Titanic. Evitiamo Almeno di presentare due contromanovre' : Sarà perché è iscritto al Pd solo da pochi mesi - ha preso la tessera dopo la sconfitta del 4 marzo - ma Carlo Calenda riesce a parlare del partito e del suo dibattito interno sempre con grande ...

Stupro Cristiano Ronaldo - tempi lunghissimi : battaglia legale di Almeno due anni : Stupro Cristiano Ronaldo – Dopo la pausa per lasciare spazio alla Nations League, si torna in campo par il campionato di Serie A, in particolar modo la Juventus dovrà vedersela con il Genoa. Ma a tenere banco in questi ultimi giorni sono state anche le accuse di Stupro nei confronti del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, una battaglia legale che potrebbe protrarsi per oltre due anni. Lo riferisce al Correio da Manhã una fonte ...

Todt va a trovare Schumacher Almeno due volte al mese : Il presidente della FIA Jean Todt ha detto di andare a far visita al suo amico Michael Schumacher almeno due volte al mese. L’ex-boss del pluricampione tedesco in Ferrari è sempre stato un amico intimo suo e della sua famiglia e uno dei pochissimi cui è permesso entrare nella loro casa. Le condizioni di Schumacher dopo […] L'articolo Todt va a trovare Schumacher almeno due volte al mese sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Uragano Michael si abbatte su Florida e Georgia : Almeno due morti e 380mila persone al buio. Venti a 247 km/h : L’Uragano Michael, definito il “peggiore degli ultimi 100 anni“, si è abbattuto sul sud-est degli Stati Uniti causando almeno due morti e lasciando migliaia di persone al buio. Le due vittime sono una bambina di 11 anni, uccisa in Georgia da un albero che si è abbattuto sulla sua abitazione, e un uomo, schiacciato dal tetto della propria casa a Greensboro in Florida, crollato sempre a causa di un tronco ...