Accadde oggi | nel 1869 l’inaugurazione del Canale di Suez che ‘aprì’ la porta alla

Accadde oggi : 30 anni fa il primo e unico volo della navetta russa “Buran” : Buran, che in russo significa “tempesta di neve“, fu il nome che venne dato a una navetta spaziale a cui gli scienziati sovietici lavorarono per anni nel tentativo di stare al passo con i successi della NASA. Dopo aver consumato ingenti somme di denaro per riuscire nell’impresa, la navetta riuscì a completare solo una missione: un viaggio nell’orbita terrestre di tre ore e mezza, senza equipaggio, il 15 novembre ...

Accadde oggi : 9 anni fa la scoperta dell’acqua sulla Luna : Il 13 novembre 2009 la NASA annunciava i risultati della missione di una sonda inviata sulla Luna per rilevare la presenza dell‘acqua, confermando l’esistenza di depositi di ghiaccio nei pressi del Polo Sud Lunare. Si tratta di una scoperta di fondamentale importanza nell’ipotesi di un insediamento umano sul satellite naturale, in quanto il trasporto dalla Terra è estremamente costoso al punto da renderlo, di fatto, allo stato ...

Accadde oggi : nel 2003 il terribile attentato di Nassiriya nel quale persero la vita 19 italiani : A Nassiriya, in Iraq, erano le 10.40 ora locale, in Italia le 8:40. Mancavano pochi secondi a una delle stragi più tristemente memorabili della storia contemporanea italiana e non solo. Carabinieri e militari dell’esercito di stanza alla base “Maestrale” avevano già iniziato a pieni ritmi un’altra giornata in Iraq, teatro operativo della missione Antica Babilonia, autorizzata proprio quell’anno, che aveva come unico scopo quello di contribuire ...

Accadde oggi : 100 anni fa finiva la Grande Guerra : Un secolo fa finiva la Grande Guerra, la prima vera Guerra Mondiale che oltre ad aver coinvolto il mondo intero aveva devastato tutti i Paesi coinvolti, sia per la perdita di vite umane, che dal punto di vista economico e sociale. L’11 novembre 1918 alle 5.20 del mattino, nella radura di Rethondes, nella foresta di Compiegne, a nord di Parigi, Francia e Germania firmarono l’armistizio che mise fine alla Prima Guerra mondiale. Il ...

Accadde oggi : nel 1989 cade il Muro di Berlino - famiglie rimaste separate per anni possono finalmente riunirsi : ‘Da stasera la frontiera è aperta’. Con questo semplice e lapidario annuncio fatto dal leader del partito comunista berlinese, Gunter Schabowsky, il 9 novembre 1989 inizia il tanto agognato smantellamento del Muro di Berlino, simbolo angosciante e indiscusso della Guerra fredda. Era dal 1961 che la città di Berlino, e con essa tutta l’Europa, se non il mondo intero, erano stati divisi in due parti: il blocco comunista, guidato dall’ex Urss e i ...

Accadde oggi - 9 novembre 1988 : la nebbia a Belgrado salva il Milan : In campionato, cominciato nel mese di ottobre dopo le Olimpiadi di Seul e allargato da 16 a 18 squadre, il Milan inizia con 3 vittorie e 2 pareggi nelle prime 5 giornate. Dopo le sconfitte con Atalanta, Napoli e nel derby con l’Inter tra la 6ª e la 9ª giornata, i rossoneri si trovano distanziati di 7 punti dalla vetta, occupata proprio dai cugini nerazzurri. La successiva striscia di 22 risultati utili tra la 13ª e l’ultima ...

Accadde oggi : nel 2011 l’asteroide 2005 YU55 che sfiora la Terra facendo tremare il mondo : Un asteroide del diametro di 400 metri che, transitando all’interno dell’orbita lunare, ha sfiorato la Terra passandole ad una distanza di soli 324600 chilometri. Si chiama 2005 YU55 e fin dalla sua scoperta è stato considerato un asteroide potenzialmente pericoloso. Scoperto il 28 dicembre del 2005 da Robert S. McMillan, che l’ha avvistato dall’Osservatorio Steward, fra l’8 e il 9 novembre 2011 ha fatto tremare il mondo, sfiorando di un soffio ...

Accadde oggi - 8 novembre 1976 : muore Giorgio Ferrini : Giorgio Ferrini (Trieste, 18 agosto 1939 – Torino, 8 novembre 1976) è stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista, campione europeo con la Nazionale italiana nel 1968. Con 566 presenze è al primo posto nella classifica dei giocatori più presenti con la maglia del Torino. Era soprannominato la Diga per le sue doti di incontrista. Trascorse in granata sedici stagioni, diventando il giocatore con più presenze ...

Accadde oggi : nel 1970 una delle peggiori alluvioni in Liguria - con 44 morti e oltre 400 mm di acqua caduta : Il 7 ottobre del 1970 ha visto una delle più grandi alluvioni colpire la Liguria, e in particolare Genova. Piogge torrenziali investirono il territorio genovese fra il 7 e l’8 ottobre, scaricando quantitativi impressionanti di acqua: a Bolzaneto, quartiere periferico, una stazione amatoriale misurò ben 948 mm di pioggia in meno di 24 ore, ovvero più della media di precipitazioni annuali di molte località italiane. Sui rilevi collinari alle ...

Accadde oggi - 7 novembre 2010 : la Roma vince il derby contro la Lazio : Per la seconda volta nella sua storia, la Roma vince 5 derby di fila (ma in due stagioni). A Firenze, la Roma pareggia 2-2 con i padroni di casa grazie a un’altra doppietta di Totti, che si sblocca nello stadio dove non aveva mai segnato. Poi la Roma fa 13 punti nelle ultime partite di campionato ma dopo la sconfitta contro il Catania per 2-1, la Roma rimane fuori dalla Champions League. La stagione si chiude con un 3-1 in favore dei ...

Accadde oggi - 6 novembre 1949 : Inter-Milan finisce 6-5 : Nella stagione 1945-46 Inter e Milan si fronteggiarono addirittura quattro volte (due nel girone settentrionale e due nel girone finale a carattere nazionale) con un bilancio in perfetta parità, di due vittorie a testa. Dal 1946-47 al 1949-50, mentre il campionato era tornato nella classifica formula a girone unico, il Milan collezionò cinque vittorie a fronte di un pareggio e due vittorie nerazzurre. In questo periodo si giocarono la ...

Accadde oggi : il 5 novembre 1605 la Congiura delle Polveri - ha ispirato il film “V per Vendetta” : “Remember, remember! The fifth of November, The Gunpowder treason and plot; I know of no reason Why the Gunpowder treason Should ever be forgot!“ Il 5 novembre del 1605 è ricordato per il complotto conosciuto come “The Gunpowder Plot“, la Congiura delle Polveri: aveva come scopo l’uccisione del re Giacomo I d’Inghilterra ed il suo governo in un modo piuttosto spettacolare. Il piano prevedeva infatti ...

Accadde oggi - 5 novembre 2007 : muore Nils Liedholm : Nils Erik Liedholm è stato un allenatore di calcio e calciatore svedese, di ruolo centrocampista. Soprannominato “il Barone”, nella sua carriera da calciatore ha segnato ufficialmente 139 goal. Apprezzato tanto per le sue qualità di calciatore e allenatore quanto per la signorilità che ne contraddistingueva i modi, in campo come fuori, la Svezia ha dedicato a Liedholm un francobollo, per ricordare quello che secondo un ...

Accadde oggi : nel 1966 la catastrofica alluvione che colpì Firenze [FOTO] : 1/32 ...