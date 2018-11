Zuckerberg | «Sì | ho pensato di chiudere Facebook»

vanityfair

(Di venerdì 16 novembre 2018) Già,avevadi. Lo ha ammesso giovedì nella conferenza stampa online che era stata organizzata per spiegare quali progressi sono stati fatti nel controllo dei contenuti e per annunciare novità importanti, ma in cui, alla fine, il Ceo del social network si è trovato costretto a rispondere soprattutto a domande sull’inchiesta del New York Times. Il Ceo del social network è accusato di avere sottovalutato la questione dell’influenza russa nelle elezioni americane di avere cercato di nascondere il problema anche quando i dirigenti dihanno ipotizzato che Trump avesse sfruttatoper i suoi scopi politici. Una cinquantina di dirigenti (attuali e ex) hanno sostenuto che i vertici di, rapiti dall’entusiasmo per la crescita in borsa, avrebbero sottovalutato i rischi delle manipolazioni politiche e dell’uso imprudente dei dati degli ...