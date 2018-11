Sport per tutti | ecco ' Coni Ragazzi'

Malagò e Mornati all'apertura del Corso di preparazione all'esame di Agente Sportivo : Malagò ha salutato i partecipanti, esprimendo la propria soddisfazione per questa nuova iniziativa didattica della Scuola dello Sport. "Questo era un ambito fino a poco tempo fa prettamente maschile. ...

PIQ Robot - il sensore per lo sci - la boxe - il kite e tanti altri Sport : Il mondo dello sport si sta avvicinando a grandi falcate a quello tecnologico per cercare di spingere al massimo le potenzialità degli atleti. Prendiamo ad esempio il calcio: se trent’anni il ritiro estivo significava saliscendi dalle tribune, partitelle e corse tra i boschi, oggi l’allenamento è diventato hi-tech a colpi di sensori, pettorine e sedute criogeniche per tenere sotto controllo i muscoli. Ma tutti gli sport si stanno ...

Aeronautica Militare : neonato in imminente pericolo di vita traSportato urgentemente da Cagliari a Roma [GALLERY] : 1/5 ...

Retroscena Blogo : Per la direzione di Sky Sport24 è corsa tra Luca Marchetti e Martina Maestri : Il possibile addio di Sarah Varetto a Sky Tg24 potrebbe scatenare un effetto domino che finirebbe col riguardare i cugini di Sky Sport24, con il direttore Giuseppe De Bellis pronto a fare il grande salto nel canale all-news.La notizia, riportata da Dagospia nei giorni scorsi, ha trovato conferme dalle parti di Rogoredo e starebbero già circolando i nomi per la successione di De Bellis. Nomi, sì, perché in corsa ci sono ben due ...

Tutto lo Sport... in tasca. Abbonati alla versione digitale della Gazzetta a soli 4 - 99 euro al mese per 7 mesi : CHE OFFERTA - Abbonati alla versione digitale de La Gazzetta dello Sport a 4,99 euro al mese per 7 mesi! Dopo il settimo mese l'abbonamento mensile si rinnoverà al prezzo di 12,99 euro al mese per ...

Mickey Mouse compie 90 anni : le più celebri imprese Sportive di Topolino e dei calciatori 'paperizzati' : Il topo più famoso del mondo il 18 novembre si appresta a festeggiare il 90° anniversario dalla prima apparizione. Ripercorriamo insieme a lui, a Paperino, Pippo ed agli altri personaggi del fumetto le principali imprese ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : insidiose trasferte per Milan e Fiorentina - la Juventus riceve il Pink Sport Time : GIORNATA 7 Serie A 17-11-2018 Florentia-Milan ore 15.00 Juventus-Pink Sport Time ore 15.00 Orobica-Atalanta Mozzanica domenica 18 novembre ore 12.30 Roma-ChievoVerona Valpo ore 15.00 Tavagnacco-...

Erice tra Sport e ricerca : restauro del Campo Bianco e gara della NASA per l'ITI Da Vinci : ... su un atto così importante, perdendo, ancora una volta, l'occasione per dare un contributo costruttivo ai lavori del massimo consesso civico.' Anche l'assessore allo sport e Bilancio, Gian Rosario ...

Impianti Sportivi - pubblicato il bando 'Sport e Periferie' 2018 : Sport e periferie: selezione dei progetti e modalità di finanziamento L'Ufficio per lo Sport procederà alla valutazione delle richieste pervenute tramite una apposita Commissione. Successivamente ...

Clacio femminile - Serie A 2018-2019 : insidiose trasferte per Milan e Fiorentina - la Juventus riceve il Pink Sport Time : E’ tempo di settimo turno nella Serie A di calcio femminile 2018-2019. Dopo una pausa di due settimane per consentire alla Nazionale italiana di Milena Bertolini di affrontare al meglio l’incontro contro la Germania, torna in scena il torneo nostrano. Si riparte dal Milan capolista. Le ragazze di Carolina Morace, in vetta alla graduatoria a quota 16 punti, stanno stupendo per compattezza ed unità di intenti. Trattandosi di una ...

Baggio al concerto di Cremonini : palaSport in piedi per l'ex campione : "Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica": il celebre passaggio di Marmellata #25 è una dedica in diretta di tutto il palasport di Padova al grande Roberto Baggio. l'ex campione era tra i ...

Giorgetti risponde a Malagò : “L’autonomia dello Sport non è in discussione - scelte per il bene dell’Italia” : Giovanni Malagò ha usato toni molto duri per criticare la proposta di riforma dello sport inserita all’interno della Legge di Bilancio che il Governo dovrà approvare entro la fine dell’anno. Il Presidente del Coni ha parlato di desiderio di occupazione politica dell’ente da lui governato e ha affermato che se questa riforma dovesse essere applicata allora il nostro Comitato Olimpico diventerà tra gli ultimi al mondo. La ...

Un giocatore di Fortnite ha scoperto un portale di teletraSporto sotto Bosco Blaterante : La spaccatura sotto la zona del Bosco Blaterante di Fortnite è apparentemente diventata un teletrasporto a quattro vie, riporta VG247.com.L'arrivo della patch di Fortnite v6.30 ha portato un cambiamento nel mondo del gioco che potrebbe non essere immediatamente evidente.Nel bunker sotto l'area di Bosco Blaterante, esisteva una spaccatura che i giocatori pensavano fosse collegata all'arrivo della prossima stagione del gioco. Questa frattura è ora ...

Meno di 10€ per queste cuffie Bluetooth IPX7 Sportive! [codice sconto] : Siete degli sportivi, o siete soliti andare in palestra? Oppure semplicemente state cercando un paio di cuffie leggere e comode da indossare? Per entrambe le occasioni abbiamo un codice sconto che non potete lasciarvi sfuggire! leggi di più...