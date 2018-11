Roma | giornata vittime della strada - La domenica ecologica ostacola il ricordo

Roma - giornata vittime della strada - Domenica ecologica ostacola il ricordo : Si terrà Domenica (18 novembre) la seconda giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. In tutta Italia si stanno organizzando eventi per ricordarle e, allo stesso tempo, sensibilizzare la popolazione sul tema. Per organizzare la manifestazione di Roma, in piazza del Popolo (dalle ore 10 alle 13) ci sono volute settimane, ma la partecipazione di molti rischia di sfumare: nella stessa giornata lamministrazione comunale ha indetto una ...

Udinese - Roma 24 novembre - 13a giornata serie A : pronostici a favore dei giallorossi : Sabato 24 novembre 2018 alle 15:00 scenderanno in campo Udinese e Roma per la prima partita della 13ª giornata del campionato di serie A. I pronostici danno come favorito il segno due, considerando lo stato di forma e la qualità tecnica delle due compagini: i giallorossi sono in 6ª posizione a 19 punti, mentre l’Udinese è in zona retrocessione a quota 9. Numeri e precedenti tra Udinese e Roma L’Udinese è in 17ª posizione in classifica con 9 ...

Lotta greco-Romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : tutti i risultati della seconda giornata. Ai ripescaggi Nikoloz Kakhelashvili : Va in archivio la seconda giornata dei Mondiali Under 23 di Lotta con le eliminatorie e le semifinali delle ultime cinque categorie di peso della greco-romana, con i tabelloni che sono arrivati a delineare le finali per le medaglie d’oro ed i tabelloni dei ripescaggi, che si giocheranno domani, quando si terranno anche ripescaggi e finali delle altre cinque categorie della specialità. Nei 60 kg fuori nel turno di qualificazione Jacopo ...

Lotta greco-Romana - Mondiali Under 23 Bucarest 2018 : tutti i risultati della prima giornata. Niente ripescaggio per Riccardo Vito Abbrescia : Va in archivio la prima giornata dei Mondiali Under 23 di Lotta con le eliminatorie e le semifinali delle prime cinque categorie di peso della greco-romana, con i tabelloni che sono arrivati a delineare le finali per le medaglie d’oro ed i tabelloni dei ripescaggi, che si giocheranno domani, quando si terranno anche eliminatorie e semifinali delle altre cinque categorie della specialità. Nei 77 kg fuori ai quarti Riccardo Vito Abbrescia, ...

Risultati Serie A 12ª giornata – Poker Roma nel segno di El Shaarawy : ok Empoli - il Chievo finalmente a 0 punti : La Roma rifila 4 gol alla Sampdoria, l’Empoli batte l’Udinese nell’importante sfida salvezza, mentre il Chievo pareggia con il Bologna e toglie il segno meno dalla classifica: i Risultati della 12ª giornata di Serie A Dopo il clamoroso successo dell’Atalanta che ha superato 4-1 l’Inter nel lunch match, la 12ª giornata di Serie A continua con un tris di partite nel pomeriggio. Spicca il risultato dell’Olimpico, con la Roma ...

Giornata Mondiale del Diabete. Tutte le iniziative in Romagna : ... 8,30 -19.00, -Coop Colonnella , Via Giuliani angolo via Beltramelli, sabato 17 novembre , 8.30-13.30, Santarcangelo di Romagna : Fiera di San Martino sabato 10 novembre , 8.30-13,30, Cronaca , ...

Champions League – La situazione del girone della Roma : risultati e classifica dopo la 4ª giornata : La Roma vince in trasferta a Mosca e si porta in testa alla classifica del Gruppo G, in attesa del match del Real Madrid in Repubblica Ceca Terza vittoria consecutiva per la Roma, che vince in trasferta a Mosca contro il CSKA portandosi a nove punti in classifica. Un passo importante quello dei giallorossi verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, distanti adesso solo un punto. I giallorossi si prendono ...

A Roma il 2 dicembre la giornata dedicata ai whisky torbati : Roma, 5 nov., askanews, - Si tiene a Roma, domenica 2 dicembre 2018, al Chorus Cafè di via della Conciliazione la terza edizione di 'A Tutta Torba!', evento dedicato interamente ai whisky torbati, con ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittorie della Fiorentina e della Roma nella sesta giornata : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Juventus tanto atteso, il sesto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 ha emesso le proprie sentenze. La Fiorentina di Antonio Cincotta ha sconfitto 2-0 al “Gino Bozzi” di Firenze il Tavagnacco. Le viola hanno riscattato l’amara eliminazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea, centrando i tre punti grazie alle marcature della belga ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018-2019 : Roma-Catania e Padova-Rapallo i big match di giornata : La terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si preannuncia come uno dei turni più entusiasmanti, dato che ci saranno ben due big match, che potrebbero riscrivere le zone alte della classifica: si disputeranno infatti Roma-Catania e Padova-Rapallo. Si sfidano in poche parole le prime quattro della classifica. La giornata si aprirà domani alle ore 15.00 con la delicata sfida tra F&D H2O e Verona, che mette in palio tre punti ...

Calcio - undicesima giornata Serie A : sfide agevoli per Juventus - Inter e Napoli. La Roma affronta in trasferta la Fiorentina : Manca un vero big match, ma l’undicesima giornata della Serie A di Calcio offrirà comunque diverse partite Interessanti. Si parte questa sera alle 20.30 con il Napoli che ospita al San Paolo l’Empoli. I partenopei hanno vinto gli ultimi tre precedenti e puntano a ripetersi per restare in scia alla Juventus. La squadra di Ancelotti partirà nettamente favorita, considerando anche che l’Empoli non ha mai vinto in trasferta in questa stagione. Il ...

Roma : lunedì intera giornata sciopero dipendenti Ama : Roma – Le organizzazioni sindacali territoriali del comparto di Igiene Ambientale Fp Cgil, Fit Cisl e Fiadel hanno proclamato per l’intera giornata di lunedi’ 5 novembre uno sciopero dei dipendenti di Ama. L’agitazione sindacale iniziera’ con il primo turno mattutino di lunedi’ 5, per concludersi intorno alle ore 4.30 della mattina del giorno successivo, martedi’ 6 novembre. In base a quanto prescritto ...

Calcio - nel recupero della prima giornata il Milan sconfigge in extremis il Genoa e raggiunge la Lazio al quarto posto. Romagnoli protagonista in negativo e positivo della partita : Il Milan festeggia la notte di Halloween con tre punti fondamentali per la lotta ad un posto in Champions League. Dopo aver sconfitto la Sampdoria domenica 28 ottobre, perde nel San Siro rossonero anche l’altro club genovese, il Genoa, per 2-1, nel recupero di una gara prevista per la prima giornata e successivamente rimandata per solidarietà nei confronti delle vittime della caduta del Ponte Morandi. Vantaggio lampo del Milan per 2-1 con la ...