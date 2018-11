Pfas Veneto | rivista scientifica | “Composti perfluorati causano infertilità e tumori”

Emergenza Pfas in Veneto - chi inquina non paga : Ora possiamo dirlo con certezza: nessuno pagherà per il più grande caso d’inquinamento dell’acqua potabile in Europa. Ci riferiamo ai Pfas, le sostanze perfluoralchiliche che hanno contaminato una vasta area del Veneto occidentale e il sangue di migliaia di ignari cittadini. La principale fonte dell’inquinamento era nota alle autorità almeno dal 2013: la Miteni di Trissino, azienda chimica specializzata proprio nella produzione di Pfas. Parliamo ...

Pfas in Veneto - la “fabbrica dei veleni” verso il fallimento. Incognita sul risanamento dei terreni inquinati : La fabbrica dei veleni chiude. Il consiglio di amministrazione di Miteni Spa, la società proprietaria dello stabilimento di Trissino, in provincia di Vicenza, indicato come l’epicentro dell’inquinamento da Pfas, ha annunciato che presenterà istanza di fallimento. Una notizia che da un lato apre la via per la chiusura degli impianti e quindi per la fine degli sversamenti nel sottosuolo, ma che dall’altro pone problemi ...

Pfas. Chiude la Miteni - la fabbrica che ha inquinato il Veneto : Il cda deposita istanza di fallimento: "Bloccati dalla Provincia, ma oggi la contaminazione è colpa delle concerie". Il Pd: "Falliscono per non pagare la bonifica". Centoventidue dipendenti verso la cassa integrazione

Pfas - Parlamento Ue allarga le maglie per inquinanti nell’acqua potabile. Mamme del Veneto : “Se ne fregano della salute” : “E’ una vergogna, gli eurodeputati non sanno niente, votano su argomenti che non conoscono. E su una questione importante come l’acqua, dimostrano di non stare dalla parte dei cittadini, ma di guardare a questa risorsa soltanto come una merce. Fregandosene dei rischi ambientali e per la salute”. Michela Piccoli, infermiera domiciliare è una delle Mamme No-Pfas di Lonigo, in provincia di Vicenza, che da due anni sta combattendo contro ...

Pfas in Veneto - “a scuola usano acqua del rubinetto - che è inquinata. Uno scandalo sulla pelle dei nostri figli” : La scoperta più drammatica l’hanno fatta con il rientro a scuola. “Pensavamo di aver vinto una battaglia almeno nelle scuole elementari di Montagnana, in provincia di Padova, dove l’anno scorso l’acqua usata era quella dei ‘boccioni’. Adesso hanno ripreso a cucinare i pasti utilizzando l’acqua dell’acquedotto, inquinato dalle sostanze Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche già penetrate nelle falde, ...

Pfas : assessore Veneto scrive a ministro Costa - ribadita richiesta di incontro : Venezia, 12 set. (AdnKronos) - Dopo aver appreso dalla stampa dell’incontro in materia di Pfas tenutosi ieri a Roma con alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle e anche comitati e associazioni ambientaliste, l’assessore regionale all’Ambiente del Veneto, Gianpaolo Bottacin stamani ha scritto una nuov