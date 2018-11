: Migranti, cadavere al largo Sardegna - NotizieIN : Migranti, cadavere al largo Sardegna - TelevideoRai101 : Migranti, cadavere al largo Sardegna - francofois : #migranti Barchino al largo di Sant'Antioco C'è anche un cadavere in mare -

Il corpo senza vita di un migrante, probabilmente algerino, è stato trovato in mare dalla Guardia costiera aldella. Altre tresulla barca sono stati salvati da una motovedetta del Circomare di Teulada. L'allarme, a quanto si apprende, era scattato ieri quando iin difficoltà aldelle coste sarde hanno chiamato il 112. Partita l'operazione di soccorso, oggi è stato avvistato il barchino in difficoltà a nord-ovest dell'Isola del Toro. In corso ricerche per il recupero di eventuali dispersi.(Di venerdì 16 novembre 2018)