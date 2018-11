: Borsa Tokyo parte in calo poi recupera - TelevideoRai101 : Borsa Tokyo parte in calo poi recupera - BusinessLeader8 : #SoftBank: Via Libera All’ #IPO Dei Record, Potrebbe Superare #Alibaba - StartingFinance : ?Breaking News? Apertura in ribasso per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei che segna una variazione in negativo… -

Ladiha aperto in ribasso per poi rimbalzare in un mercato comunnque incerto. L'indice di riferimento Nikkei 225ha fatto segnare, all'avvio delle contrattazioni, undello 0,18% a quota 21.764,17, mentre il più ampio indice Topix è partito con un ribasso dello 0,08% a 1,637,63. Entrambi gli indici, dopo i primi scambi, sono risaliti in territorio positivo, intorno a +1%.(Di venerdì 16 novembre 2018)