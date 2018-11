Una ' sugar tax' per coprire l' Irap

Sugar tax - anche Ansisa aderisce alla campagna per Una tassa sullo zucchero : "usiamola per finanziare l'educazione alimentare" : Il consiglio direttivo e i referenti regionali dell'Associazione italiana specialisti in Scienza dell'Alimentazione , Ansisa, hanno deciso all'unanimità di aderire alla campagna a favore della Sugar tax. In questa lettera spiegano i motivi e auspicano che, se mai si farà una tassa sullo ...