Superbike | Aruba Racing | i test ad Aragon condizionati dal maltempo

sportfair

(Di giovedì 15 novembre 2018) Ilconclude in anticipo idel team.it– Ducati ad, prossima fermata Jerez Dopo aver portato in pista con riscontri positivi la Panigale V4 R per la prima volta ieri, il team.it– Ducati ha chiuso in anticipo il proprio programma di prove ad(Spagna) a causa del. La forte pioggia caduta sul tracciato alle porte di Alcañiz nel corso dell’intera giornata ha infatti confinato la maggioranza di piloti e squadre ai box, senza comunque impedire a Chaz Davies di completare 22 passaggi utili per continuare lo sviluppo della nuova moto, il più rapido dei quali in 2’04:513. Nel corso dei due giorni di prove, Davies ha percorso 83 giri in totale, con un miglior tempo personale di 1’51.180. Il team.it– Ducati tornerà in pista al gran completo a Jerez (Spagna), dove Alvaro Bautista farà il suo debutto ...