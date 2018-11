Scossa di magnitudo 3 0 nel Reatino

Scossa di terremoto magnitudo 3 ad Accumoli (Rieti) [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Reatino - Scossa magnitudo 3.0 : 3.31 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Reatino. L'epicentro del sisma, avvenuto alle 2:02 ad una profondità di 11 km, è ad 1 chilometro da Accumoli e a 8 da Amatrice.

Scossa di terremoto magnitudo 6.3 nell’Oceano Atlantico settentrionale [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Scossa di terremoto magnitudo 6.3 nelle Isole Tonga [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto in provincia di Bari - Scossa di magnitudo 3 - 5 : Una scossa di Terremoto di magnutudo 3,5 è stata registrata nella provincia di Bari . L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato l'epicentro a a 5 km a nord est di Altamura , a ...

Bari - Scossa di terremoto di magnitudo 3 - 5 a 5 km da Altamura. “Gente in strada - ma nessun danno” : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita in provincia di Bari poco prima delle 14. L’epicentro è stato registrato dagli strumenti dell’Ingv a 5 km a nord est di Altamura. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.5 ore 13:45 IT del 09-11-2018 a 5 km NE Altamura (BA) Prof=38Km #INGV_21077981 https://t.co/Bojs0PwiMl — INGVterremoti (@INGVterremoti) 9 novembre 2018 Il sisma è stato nitidamente avvertito anche a Matera e in altri ...

