Roma | al S Giovanni Addolorata dieci anni di Robot Da Vinci

Giovanni Piranesi - l’oscuro artista del Settecento che con le sue vedute di Roma ispirò Escher : La sua fama è legata soprattutto alle vedute di Roma e alle sue inquietanti rappresentazioni della città eterna: Giovanni Piranesi fu il primo ad immaginare il moderno concetto di “carcere”, inteso come labirinto mentale dal quale sembra impossibile uscire, che tanto influenzò artisti del calibro di Huxley ed Escher. Ma chi era davvero questo oscuro e misterioso personaggio?Continua a leggere

Roma - mamma a 62 anni : parto da record all'Ospedale San Giovanni : mamma a 62 anni: è successo a Roma, dove la donna ha dato alla luce una bimba di tre chili e duecento grammi. Sia la madre che la neonata, ricoverate al San Giovanni di Roma, stanno bene. La...

Roma - mamma a 62 anni : parto da record all'Ospedale San Giovanni : mamma a 62 anni: è successo a Roma, dove la donna ha dato alla luce una bimba di tre chili e duecento grammi. Sia la madre che la neonata, ricoverate al San Giovanni di Roma, stanno bene. La...

Mamma a 62 anni : un parto speciale al San Giovanni di Roma : Fiocco rosa speciale all'Ospedale San Giovanni di Roma, dove una donna di 62 anni ha dato alla luce questa mattina una bambina di tre chili e duecento grammi. Sia la madre che la neonata stanno bene. La piccola è nata con parto cesareo programmato e per l'epidurale è stata usata la tecnica in via di sperimentazione dell'eco-navigazione, ossia una sonda ecografica che indica all'ago la via per eseguire l'epidurale. La neo-Mamma, di ...

Roma - diventa mamma a 62 anni : parto da record all'Ospedale San Giovanni : mamma a 62 anni: è successo a Roma, dove la donna ha dato alla luce una bimba di tre chili e duecento grammi. Sia la madre che la neonata, ricoverate al San Giovanni di Roma, stanno bene. La...

Roma - corteo antirazzista da Piazza della Repubblica a San Giovanni. Applausi per Mimì Lucano : La denuncia di Sinistra Italiana: "Bus fermati alle porte di Roma, manifestanti perquisiti e schedati"

Roma : furia del vento non risparmia San Giovanni - alberi e travi in terra : Roma – Molti i segni lasciati dal forte vento di ieri nella zona di San Giovanni di Roma. In via la Spezia 66, proprio in corrispondenza dell’ingresso della fermata della Metro C Lodi, a terra ci sono diversi detriti, travi, pezzi di legno e un vaso. Il tutto crollato dal settimo piano di un palazzo, fortunatamente senza fare feriti. A Via Ardea, nei pressi di piazza Re di Roma, le raffiche hanno sradicato diversi alberi, crollati ...

Roma : prima operazione al cervello con paziente sveglio al San Giovanni : Roma – Eseguire un intervento con paziente sveglio (Awake Surgery) per l’asportazione di un tumore al cervello non e’ la trama di un film di fantascienza ma realta’. Solo pochi giorni fa, presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni -Addolorata, e’ stata sottoposta ad operazione una giovane donna con questa tecnica all’avanguardia che consente di riconoscere e preservare le aree del linguaggio in pazienti ...

All’Ospedale San Giovanni di Roma primo intervento neurochirurgico per tumore cerebrale con paziente sveglio : Presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni –Addolorata pochi giorni fa è stato eseguito il primo intervento con paziente sveglio (Awake Surgery) per l’asportazione di un tumore del cervello. Questa tecnica, impiegata per riconoscere e preservare le aree del linguaggio in pazienti che si presentano con tumori vicini a tali aree, è nota e si è sviluppata dagli anni novanta con l’avvento di farmaci che sedano, ma non deprimono la respirazione. Il ...

Giovanni Tria anticipa il rientro a Roma : Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha deciso di anticipare il suo rientro a Roma dal Lussemburgo dove oggi è riunito l'Eurogruppo. Lo si apprende da fonti del Tesoro. Domani è in programma la riunione dell'Ecofin e in rappresentanza dell'Italia rimarrà il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera.

Roma - San Giovanni : soffoca moglie e minaccia il suicidio/ Ultime notizie : ipotesi omicidio da confermare : Roma, 64enne soffoca la moglie e minaccia il suicidio: Ultime notizie, epilogo tragico nel quartiere San Giovanni. L'uomo fermato dagli inquirenti:"Era malata di depressione, soffriva".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:12:00 GMT)

Roma - 64ENNE SOFFOCA LA MOGLIE E MINACCIA IL SUICIDIO/ Ultime notizie quartiere San Giovanni : "Era depressa" : ROMA, 64ENNE SOFFOCA la MOGLIE e MINACCIA il SUICIDIO: Ultime notizie, epilogo tragico nel quartiere San Giovanni. L'uomo fermato dagli inquirenti:"Era malata di depressione, soffriva".(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:30:00 GMT)

Roma - donna trovata morta a San Giovanni. Marito minaccia il suicidio : I carabinieri della stazione piazza Dante, a Roma, sono intervenuti oggi in via Albalonga 23, nei pressi di San Giovanni, trovando una donna Romana, di 67 anni, morta nel suo letto, senza apparenti ...

Roma. San Giovanni : sessantenne uccide la moglie poi minaccia suicidio : Tragedia nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al