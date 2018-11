Riccardo Magherini morto | Cassazione assolve i tre carabinieri accusati di omicidio

huffingtonpost

(Di giovedì 15 novembre 2018) I giudici della quarta sezione penale della Corte dihanno assolto i tredicolposo per la morta di, avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. Il collegio, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati della difesa dei treha disposto l'annullamento della sentenza d'appello perché "il fatto non costituisce reato".dicolposo per la morta di, avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. Il collegio ha disposto l''annullamento della sentenza d''appello perché "il fatto non costituisce reato"., quarantenne ex calciatore della giovanili della Fiorentina, morì durante un arresto da parte deila notte tra il 2 e il 3 marzo del 2014, in Borgo San Frediano.I trebloccaronomentre, sotto l'effetto di cocaina e in preda ad ...