La UEFA Nations League su Eleven Sports : sei partite in esclusiva : Il meglio del calcio internazionale sbarca ancora una volta su Eleven Sports. La piattaforma OTT italiana si è assicurata alcune delle partite più interessanti dei prossimi turni della UEFA Nations League con un calendario fittissimo di appuntamenti da non perdere. Sei partite per vivere il meglio del panorama europeo e non sentire troppo la mancanza […] L'articolo La UEFA Nations League su Eleven Sports: sei partite in esclusiva è stato ...

La UEFA Nations League ancora su Eleven Sports : Il meglio del calcio internazionale sbarca ancora una volta su Eleven Sports (www.ElevenSports.it). La piattaforma OTT italiana si è assicurata alcune delle partite più interessanti delle fasi finali della Uefa Nations League con un calendario fittissimo di appuntamenti da non perdere. Sei partite per vivere il top del panorama europeo e non sentire troppo la mancanza del campionato di Serie A. In questa tornata, in diretta e in esclusiva ...

UEFA Nations League - Croazia vs Spagna : dove e come vederla in TV e Streaming : I vice - campioni del Mondo tentano il riscatto della partita d'andata con le Furie Rosse, guidate da Luis Enriquez.

UEFA Nations League - scommesse : Islanda quotata a 15 contro il Belgio : Nel quarto turno della Uefa Nations League l’Islanda, ancora a zero punti, cerca di muovere la classifica contro il Belgio. A guardare i precedenti delle sfide, servirà un’impresa alla squadra allenata da Erik Hamren, che ha perso tutti e dieci i precedenti contro i Diavoli Rossi. Il primo risultato utile, spiega Agipronews, vola altissimo in quota già con il pareggio, dato a 6,75; un colpo allo Stade Roi Badouin viaggia invece ...

UEFA Nations League : Olanda-Francia - Bleus avanti a 2 - 28 : Per la cronaca, l'ultima volta che l'Olanda ha battuto la Francia è stato negli Europei del 2008, quando si impose 4-1 a Berna. Lo stesso risultato nella partita di domani è dato a 61 volte la ...

UEFA Nations League - Vademecum alle ultime due giornate : Il nuovo torneo targato Uefa è ormai agli sgoccioli. O, almeno, la sua prima parte. Riteniamo utile darvi quindi un quadro generale analizzando brevemente le situazioni dei vari gironi, andando a vedere quali giudizi siano già stati espressi, quali stanno per arrivare e quali invece ci terranno incollati fino all’ultima giornata.Buona lettura carissimi! Tutti i nostri pronostici della UNL UNL League AGruppo 1La Germania potrebbe ...

Pronostico - analisi e probabili formazioni Olanda-Francia - UEFA Nations League 16-11-2018 : Uefa Nations League 2018-19, 5^ giornata Gruppo A , analisi e Pronostico di Olanda-Francia, venerdì 16 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. L’Olanda ospita la Francia al De Kuip Stadium di Rotterdam, ed ha bisogno di battere la squadra ospite per mantenere vive le speranze andare avanti nel Gruppo 1 della Lega A, della Uefa Nations League . La Francia, nel frattempo, ha solo bisogno di evitare la sconfitta per garantirsi ...

Pronostico San Marino vs Moldavia - UEFA Nations League 15-11-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-19, 5^ giornata di Lega D Gruppo 2, Analisi e Pronostico di San Marino-Moldavia, giovedì 15 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.San Marino-Moldavia, giovedì 15 novembre. I giochi sembrano ormai fatti per la qualificazione alla Lega C. Anche il Gruppo 2 si prepara a dare gli ultimi verdetti, ma per San Marino questo discorso è ormai chiuso da tempo. Discorso opposto per la Moldavia che non vuole ...

Pronostico Lussemburgo vs Bielorussia - UEFA Nations League 15-11-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-19, 5^ giornata di Lega D Gruppo 2, Analisi e Pronostico di Lussemburgo-Bielorussia, giovedì 15 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Lussemburgo-Bielorussia, giovedì 15 novembre. Dopo il 3-0 rifilato al San Marino, il Lussemburgo ospita la Bielorussia in un match determinante per decidere le prime due posizioni di classifica. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Lussemburgo e ...

Pronostico Ungheria vs Estonia - UEFA Nations League 15-11-2018 e analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 2, quinta giornata, analisi e Pronostico di Ungheria-Estonia, giovedì 15 novembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Ungheria-Estonia è una sorta di “spareggio” per evitare il declassamento nella Lega D della Nations League. La classifica dice che con una vittoria gli ungheresi (terzi a quota 4) condannerebbero i baltici (quarti ed ultimi a 1) alla retrocessione, mentre in caso di ...

UEFA Nations League - Spagna vs Inghilterra : dove e come vederla in TV e Streaming : Le Furie Rosse, a punteggio pieno, sfidano l'Inghilterra nella partita di ritorno della fase a gironi della Uefa Nations League.

Pronostico UEFA Nations League - 16 ottobre 2018 : Consigli scommesse 4^giornata : Venerdi 12 ottobre 2018 c’è un’ampia programmazione delle gara di Uefa Nations League: sono infatti quattro le gare che andremo ad analizzare nella nostra rubrica dei Consigli per le scommesse, in particolare quelle che riguardano la Lega B e C.Pronostico Ucraina-Repubblica CecaGara che vale il primo posto del gruppo 1 della Lega B: Ucraina a punteggio pieno a 6 punti e Repubblica Ceca subito dietro a quota 3. Nella gara d’andata fu ...

Probabili formazioni Francia-Germania - UEFA Nations League - 16-10-2018 : Le Probabili formazioni di Francia-Germania, Uefa Nations League, 16 ottobre 2018Gli ex campioni del mondo sono, un po’ inaspettatamente, fanalino di coda del raggruppamento ( e che raggruppamento!) e rischiano seriamente la retrocessione in League B. A calare definitivamente la scure ci potrebbero pensare i francesi, tornati da Russia 2018 con il titolo in tasca e a quota 4 in testa al gironcino. E Loew, nonostante il rinnovo, si gioca gran ...

Pronostico Gibilterra vs Liechtenstein - UEFA Nations League 16-10-2018 e Analisi : UEFA Nations League 2018-2019, Lega D Gruppo 4, quarta giornata, Analisi e Pronostico di Gibilterra-Liechtenstein, martedì 16 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Gibilterra-Liechtenstein, martedì 16 ottobre. E’ una partita con tanti temi da offrire: ad entrambe servono punti per distaccare in classifica l’Armenia, impegnata in casa con la capolista Montenegro a punteggio pieno. Analisi e Pronostico della partita.Come ...