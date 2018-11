La modalità Night Sight della Google Camera arriva su tutta la gamma Pixel

Un aiutino per le foto del OnePlus 6 dal OnePlus 6T? Come e quando arriverà la modalità Nightscape : Non era affatto scontato ma il OnePlus 6 riceve un gradito regalo dal suo successore OnePlus 6T, presentato nel pomeriggio di ieri 29 ottobre. L'aiutino fondamentale che la vecchia guardia riceve è quello relativo alla resa della fotocamera per scatti in notturna. Il tutto grazie alla nuova funzione appena lanciata dal brand e chiamata Nightscape. Di che cosa si tratta e quando arriverà sull'ex top di gamma? Cerchiamo di capire subito di che ...