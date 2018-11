Inquisizione Michelangelo | il nuovo romanzo storico di Matteo Strukul

Blastingnews

(Di giovedì 15 novembre 2018) L’umanesimo riuscì a trovare la giusta epoca per il suo sviluppo in un arco temporale che va dalla metà del quattordicesimo secolo al sedicesimo; o, con un’oscillazione temporale più ampia, dal tramonto del Medioevo agli albori dell’età moderna. È in questa stagione che a Firenze e in altri centri matura una spinta verso il rinnovamento. È tempo di cambiamento: letterario, politico, economico e artistico. Il Rinascimento (che significa anche Rinascimento in Europa, che segue quello italiano) è in buona parte simboleggiato, nella precipua categoria delle arti visive, da una triade universalmente riconosciuta: Leonardo, Raffaello e. Lo scrittore, autore di diversistorici italiani di successo, ha voluto celebrare (anche) questo momento magico dell’umanità con il libro(Newton Compton, pag. 384) pubblicato l'8 novembre. Il ...