Carta d' identità | Garante Privacy dice no a ' padre' e ' madre'

Padre e madre sulla Carta d’identità Il garante della privacy dice no a Salvini : Secondo l’autorità sui moduli per documenti dei minorenni deve rimanere la dicitura «genitore 1» e «genitore 2». Respinta la proposta avanzata dal ministro Salvini

Carta d’identità - Garante Privacy boccia il ripristino di “padre” e “madre” annunciato da Salvini. Lui : “Si va avanti” : Il Garante della Privacy ha bocciato il ritorno all’indicazione di “padre” e “madre” al posto di “genitore 1 e 2” nei moduli per il rilascio della Carta d’identità elettronica per i figli minorenni. Era stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad annunciare di aver dato disposizione agli uffici del Viminale di modificare la modulistica ripristinando la vecchia dicitura che specifica il ...

Carta d’identità - il Garante della Privacy boccia il ripristino di “padre” e “madre” annunciato da Matteo Salvini : Il Garante della Privacy ha bocciato il ritorno all’indicazione di “padre” e “madre” al posto di “genitore 1 e 2” nei moduli per il rilascio della Carta d’identità elettronica per i figli minorenni, come riferisce Repubblica. Era stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini ad annunciare di aver dato disposizione agli uffici del Viminale di modificare la modulistica ripristinando la vecchia ...

