Brexit | i punti chiave della bozza d' accordo tra Ue e Regno Unito

Accordo su Brexit - i punti fermi e i nodi da sciogliere : LONDRA - L' Accordo su Brexit vacilla ma per ora resiste . La premier britannica Theresa May ha ribadito in Parlamento che l'intesa da lei raggiunta e approvata dalla maggioranza dei ministri ieri sera ...

Brexit - quale destino per Gibilterra? Spagna e Uk si accordano ma restano punti oscuri : Gibilterra, nel referendum del 2016, votò in massa contro la Brexit. Oltre il 95% dei suoi 30mila abitanti si espresse per mantenere lo ‘status quo’, un territorio d’oltremare con a capo la regina del Regno Unito ma con legislazione indipendente, in rapporto costante con l’Unione Europea però senza adesione alle tariffe doganali comuni e all’Iva intracomunitaria. Insomma, un paradiso fiscale di appena sei chilometri ...