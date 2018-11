Rimini | Nadia Ferri scomparsa E' sparita nel nulla

ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 novembre 2018), 14 novembre 2018 - Allarme per la 68enne, impiegata in pensione,da casa - in zona ospedale 'Infermi' tra venerdì sera e sabato. Si è allontanata con la propria auto . I ...