Maltempo | il Governo chiede all’UE “l’applicazione della flessibilità per eventi

Maltempo - Confagricoltura : “Sugli alberi il Governo convochi un tavolo” : “Occorre aprire un confronto operativo tra istituzioni centrali e regionali e mondo imprenditoriale per definire una strategia di medio e lungo periodo sia sulla produzione del materiale utile alla forestazione delle aree colpite che sulla valutazione delle operazioni da pianificare nelle citta’ per una corretta riqualificazione del patrimonio arboreo urbano ormai esaurito e da rinnovare”. Lo chiede, in una nota, il presidente ...

Governo dimezza 8x1000 2017 per i rifugiati - soldi andranno a vittime Maltempo : Prima gli italiani è il motto con cui Matteo Salvini è riuscito a far breccia nel largo consenso degli italiani. Una strategia che, al momento, è anche premiata dai sondaggi che lo vedono in constante crescita, anche a discapito degli alleati del Movimento Cinque Stelle che sembrano aver assorbito la pratica leghista rispetto all'idea di avere frontiere più chiuse e un'immigrazione regolamentata [VIDEO] in maniera decisamente più rigida. E non a ...

Il governo dichiara lo stato di emergenza per Maltempo in 11 Regioni : subito 53 milioni : Almeno tre i miliardi di danni stimati finora. Per i primissimi interventi il governo ha stanziato più di 50 miliardi, altri 200 arriveranno nei prossimi giorni. Il ministro Lezzi: "Dalla Ue fondi strutturali fino a 4 miliardi"

Maltempo - il governo dichiara lo stato di emergenza in Sicilia : Approfondimenti Maltempo, apocalisse in provincia di Palermo: e il Premier Conte vola in Sicilia 4 novembre 2018 A Palermo è il giorno del dolore, in Cattedrale i funerali delle nove vittime di ...

Il governo dichiara lo stato di emergenza per Maltempo in 11 regioni : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 11 regioni in conseguenza dell'ondata di maltempo che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi. Le regioni che avevano inviato la ...

Stato di emergenza per 11 regioni colpite dal Maltempo : governo stanzia 53 - 5 milioni : Le regioni che avevano inviato la richiesta alla Protezione Civile sono Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e Trentino Alto Adige. Il Consiglio dei Ministri ha stanziato 53,5 milioni per le emergenze e prevede di stanziare a breve ulteriori 200 milioni di euro.Continua a leggere

Maltempo - Legambiente : il Governo “stanzi risorse per il rischio idrogeologico” : “L’Italia è tra i primi Paesi al mondo per risarcimenti e riparazioni di danni da rischio idrogeologico con circa 3,5 miliardi all’anno dal dopoguerra ad oggi, e spende poco per la prevenzione. Oltre a essere un paese sempre più fragile e insicuro, segnato sempre più da un eccessivo consumo di suolo, dal vecchio e nuovo abusivismo edilizio, dal rischio idrogeologico mentre i cambiamenti climatici amplificano gli effetti di frane e ...

Governo - in programma Cdm su Maltempo e vertice su prescrizione : Incassata la fiducia sul decreto sicurezza, il Governo ha programmato un vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini per fare il punto sulla ...

AGRICOLTURA - Danni del Maltempo. Cossa : "Governo sospenda il pagamento di tasse e contributi previdenziali" : Sopratutto nel Sud Sardegna , numerosi imprenditori hanno perso interi raccolti , con pesanti ripercussioni nell'economia delle aziende e delle famiglie. "Perciò, ho chiesto al presidente Pigliaru ed ...

Maltempo - il governo stanzia 53 - 5 milioni di euro per l'emergenza : Salgono a 29 i morti accertati mentre nel bilancio dell'ondata di Maltempo si conta ancora un disperso. Conte annuncia un...

Crozza e la tragedia Maltempo : 'Che fa il governo? Salvini che ride in foto' : La Copertina di Maurizio Crozza a Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 non poteva non essere dedicata al dissesto idrogeologico: «Di Maio ha detto che la priorità del Governo è il dissesto ...

Maltempo : parenti vittime - ai funerali nessun esponente Governo - noi abbandonati : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - "Non c'era nessun esponente del Governo nazionale ai funerali, siamo stati abbandonati...". E' lo sfogo di alcuni parenti delle nove vittime dell'alluvione di Casteldaccia (Palermo). All'uscita delle esequie, dopo il volo di centinaia di palloncini bianchi, i parenti di

Maltempo : Zaia - dal governo ci aspettiamo un grande aiuto : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - "Dal governo ci aspettiamo un grande aiuto. Come è stato anticipato dalle dichiarazioni: un'ordinanza di stato d'emergenza con le risorse e un commissario”. Lo ha detto Luca Zaia, governatore della Regione Veneto, a 24Mattino su Radio 24. “Le piste - ha spiegato Zaia -

Maltempo Calabria - Oliverio : entro oggi relazione al Governo : “Gli eventi alluvionali di queste ultime ore hanno determinato una condizione di ulteriore difficoltà in molti comuni, sul territorio calabrese. La Protezione Civile Regionale – dichiara il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio – sta seguendo con presenza costante, nei territori maggiormente colpiti, l’evoluzione della situazione. Sono in contatto costante con il Dirigente della Protezione Civile Regionale, Carlo ...