sentieriselvaggi

: È accaduto qualcosa di strano durante la proiezione di In guerra. Alla fine di molte sequenze, dal pubblico è venut… - sentieriselvagg : È accaduto qualcosa di strano durante la proiezione di In guerra. Alla fine di molte sequenze, dal pubblico è venut… - Cineforum_mag : Da domani in sala, per Academy Two, IN GUERRA di Stéphane Brizé, con uno straordinario Vincent Lindon nella parte d… - UnipolSai_CRP : ??Il regista Stéphane Brizé e l’attore Vincent Lindon di nuovo insieme in “In Guerra”, un potente spaccato sul mondo… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Ciò che stravolge di più sono quei secondi infiniti in cui l'enorme Vincent Lindon lancia la sua maledizione muta al mondo. È lì che la parola si perde per tramutarsi in azione. Nonostante tutti i ...