Iliad | raggiunti 2 milioni e 230 mila utenti attivi a fine settembre

(Di mercoledì 14 novembre 2018) L'arrivo amaggio diha rivoluzionato il mondo della telefonia mobile. Chi si aspettava che il successo commerciale dell'azienda francese potesse essere un fuoco di paglia, è rimasto probabilmente deluso dato che nel primo trimestre in cui è stata promossa sul mercato ha raggiunto 2di, ed anche aha confermato il notevole riscontro commerciale attivando 230nuovi, per un totale dal lancio sul mercato di 2e 230. Anche il fatturato raggiunto aè importante, 55di euro ed il proprietario dell'azienda francese Xavier Neil ha ufficializzato 1,23 miliardi di euro di fatturato in crescita del 1,27% rispetto allo scorso anno., strategia commerciale di successo Il successo commerciale dell'azienda francese deriva sicuramente da un'ottima strategia basata su tariffe a prezzi vantaggiosi e ...