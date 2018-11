Germania | giovani Cdu imbarazzano Angela Merkel | i militanti cantano l' inno nazista

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 novembre 2018) È la sera dell'anniversario della Notte dei Cristalli quando alcunidella Cdu, il partito di, intonano una canzone della Wehrmacht, l'esercito tedesco ai tempi di Hitler. Un video che, comprensibilmente, sta mettendo in grave imbarazzo il partito guidato dalla cancelliera tedesca.A quanto riferiscono il quotidiano berlinese Tagesspiegel e il sito online dello Spiegel, un gruppo didella Junge Union, l'associazionele del partito che fu di Adenauer e Kohl, avrebbe cantato a squarciagola in una birreria di Berlino il "Westerwaldlied", una delle canzoni più note della Wehrmacht, l'esercito tedesco durante il Terzo Reich.E questo la sera del 9 novembre, anniversario dei pogrom nazisti contro gli ebrei del 1938, quando in tutta lafurono messe a fuoco migliaia di sinagoghe, 30 mila persone furono deportate nei lager, ...