Paolo Liguori in onda col boa | Noi giornalisti non siamo prostitute

Paolo Liguori in onda al Tg con il boa di struzzo : “Mi sono adeguato al pensiero di Di Maio e Di Battista” : “Puttane e pennivendoli”, “Sciacalli infami”: le dichiarazioni del ministro Di Maio e di Alessandro Di Battista, dopo l’assoluzione di Virginia Raggi, contro i giornalisti hanno suscitato una serie di reazioni. Alla lista si è aggiunto anche Paolo Liguori , direttore di Tgcom24, che ha deciso di presentarsi in onda con al collo un boa di struzzo colorato in segno di protesta. Durante la sua rubrica quotidiana ...

