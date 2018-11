E' morto Jako | il cane legato e dato alle fiamme perché abbaiava troppo

Brindisi - Jako non ce l’ha fatta : è morto il cane arso vivo perché abbaiava troppo : Non ce l’ha fatta Jako, il Siberian husky di 7 anni, legato e dato alle fiamme perchè “abbaiava troppo” la notte tra l’uno e il 2 novembre in una casa a San Pietro Vernotico, nel Brindisino. È morto dopo dieci giorni di agonia in una clinica veterinaria di Bari, dove sabato era stato trasferito per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. La storia di Jako aveva commosso tutti: viveva con una signora anziana da quando il ...