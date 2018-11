Apple | il chip di sicurezza T2 dei nuovi Mac impedisce le riparazioni a terze parti

Apple T2 - il nuovo chip per la sicurezza dei nuovi MacBook : Apple durante l’evento di presentazione dei nuovi iPad Pro e di MacBook Air e Mac Mini, ha sottolineato l’importanza di un certo chip T2, il cui compito è quello di aumentare la sicurezza dei nostri leggi di più...

Esperti di server «L'attacco con chip spia ad Apple e Amazon è impossibile» - : ... uno dei più importanti costruttori di server del mondo che vanta tra i suoi clienti nomi quali Apple e Amazon. Cupertino ha risposto all'articolo in modo molto determinato parlando di 'affermazioni ...

Apple A13 - per i chip di iPhone e iPad 2019 Cupertino sceglierà ancora TSMC - : Secondo le anticipazioni la collaborazione esclusiva tra Apple e il più grande costruttore di processori a contratto al mondo, proseguirà anche il prossimo anno, per i chip Apple A13 destinati agli ...

Apple scrive al Congresso Usa - nessun chip cinese nei server : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Apple rassicura il Congresso Usa : "Nessuna manomissione dei chip" : Una lettera di Cupertino torna a confermare l'infondatezza del "big hack" cinese sulle schede madre Supermicro. E le agenzie governative sembrano credere ai colossi tirati in ballo dall'inchiesta di Bloomberg

Apple e Amazon smentiscono Bloomberg. Ma il pericolo dei ‘microchip spia’ resta reale : L’unico colpevole finora è Bloomberg. Si scherza, è ovvio, ma quando qualche giorno fa il settimanale BusinessWeek del colosso di informazione finanziaria ha tirato fuori la notizia dei “microchip spia”, è scoppiato il caos. Diciassette fonti, rigorosamente coperte dal segreto professionale e dalla bocca cucita di chi ha realizzato lo scoop, hanno dichiarato che una trentina di aziende importanti e parecchie agenzie governative americane sono ...

Un microchip per spiare Apple e Amazon. Gli Usa contro Pechino : ruba i nostri segreti : L’intelligence cinese ha usato minuscoli chip, montati nelle apparecchiature di hardware vendute negli Stati Uniti, per spiare il governo e le aziende americane. La denuncia viene da un’inchiesta pubblicata dall’agenzia Bloomberg, e coincide con il discorso tenuto ieri dal vicepresidente Pence per accusare Pechino di interferenze nel sistema politi...

Un microchip per spiare Apple e Amazon. Gli Usa contro Pechino : ruba i nostri segreti : L'intelligence cinese ha usato minuscoli chip, montati nelle apparecchiature di hardware vendute negli Stati Uniti, per spiare il governo e le aziende americane. La denuncia viene da un'inchiesta ...

Un microchip per spiare Apple e Amazon. Gli Usa contro Pechino : ruba i nostri segreti : L’intelligence cinese ha usato minuscoli chip, montati nelle apparecchiature di hardware vendute negli Stati Uniti, per spiare il governo e le aziende americane. La denuncia viene da un’inchiesta pubblicata dall’agenzia Bloomberg, e coincide con il discorso tenuto ieri dal vicepresidente Pence per accusare Pechino di interferenze nel sistema politi...

Chip cinesi per spiare Apple e Amazon? : 4.34 Chip piccoli come un chicco di riso, made in Cina, infilati nei server dei big della tecnologia americana,come Apple e Amazon, assieme ad altre trenta società statunitensi,per carpirne i segreti industriali e commerciali. Secondo quanto riporta Bloomberg, mini Chip sarebbero stati collocati da spie dell'Esercito cinese nelle schede madri dei server. Secca smentita arriva da Apple: "Non è stato mai rinvenuto nessun Chip maligno o ...

Cyberattacco - Amazon e Apple - chip-spia cinesi nei server? : Secondo Bloomberg, addirittura 'più grave rispetto agli incidenti di software al quale il mondo è sempre più abituato. Attacchi all'hardware sono infatti più difficili da fermare e potenzialmente più ...

Spionaggio - Cina accusata di aver messo chip spia nei server di Amazon e Apple : È come attaccare il mondo intero'. L'intelligence americana avrebbe già ipotizzato possibili attacchi cinesi attraverso l'introduzione di chip malevoli. Nella prima metà del 2014, la minaccia sarebbe ...

'La Cina spia Apple e Amazon con un chip'. Ma i big tech negano : Un attacco come questo - riporta Bloomberg - 'è qualcosa di più grave rispetto agli incidenti di software al quale il mondo è sempre più abituato. Attacchi all'hardware sono infatti più difficili da ...

"La Cina spia Apple e Amazon con un chip". Ma i big tech negano : Secondo un report pubblicato da Bloomberg, sarebbero 30 le aziende infiltrate attraverso un componente infetto installato nei server. La replica: "Non ci risulta"