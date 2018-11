Adotta una mamma | aiutateci ad aiutare chi è in difficoltà | 13 11 2018

Luca - il padre single di Napoli - che ha Adottato una bambina down : Luca Trapanese, è un padre single ed omosessuale di Napoli che ha adottato una bambina down rifiutata dalla madre e da altre sette famiglie. Al Corriere della Sera, Luca racconta che : 'aveva maturato ...

La storia di Luca - il papà single che ha Adottato una bimba down rifiutata da sette famiglie : "'E figlie 'so ffiglie" scriveva Eduardo nella celeberrima Filumena Marturano, e questa legge non scritta la conosce sicuramente Luca Trapanese che di De Filippo è concittadino e che ha adottato Alba, bambina con la sindrome di down che era stata rifiutata da sette famiglie. Lui è un padre single che aveva maturato l'idea quando stava ancora con il suo compagno. Dopo la separazione però non si è tirato indietro e ha ...

Milano - i migranti di via Corelli Adottano una guglia del Duomo : Gesto d'amore per la città che li ha accolti alla vigilia dello sgombero voluto dal ministro Salvini

Nadia Toffa : ha Adotta una cagnolina - ecco l’insolito nome scelto per la bassottina! Guarda le FOTO : Nadia Toffa cuore d’oro: l’inviata e conduttrice de Le Iene ha annunciato sui social di aver adottato una cucciola di cane. Sarà che tra canidi ci si intende alla perfezione, ma dopo appena tre... L'articolo Nadia Toffa: ha adotta una cagnolina, ecco l’insolito nome scelto per la bassottina! Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

L'Europarlamento Adotta una risoluzione sul Mare di Azov - : Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita le autorità dell'UE a preventivare sanzioni più severe contro la Russia per la situazione nel Mare di Azov. Il documento, in particolare, ...

I figli non riconosciuti alla nascita : "Serve una legge sulle origini per l'Adottato e la madre biologica" : Per la terza volta in dieci anni viene presentata a Roma una proposta che faciliti le ricerche della propria storia e il perché dell'abbandono in fasce. "Dobbiamo colmare un vuoto dietro e dentro", sottolinea a Tgcom24 Anna Arecchia, presidente del comitato promotore

Tiziano Ferro - l'appello social : «I cani anziani hanno una marcia in più - Adottatene uno» : Che Tiziano Ferro sia un animalista convinto non è una novità. Non lo è neanche il suo impegno in favore degli animali, spesso in qualità di testimonial. Questa volta,...

Milano : Assolombarda Adotta una guglia del Duomo : Milano, 25 set. (AdnKronos) - Assolombarda 'adotta' una guglia del Duomo di Milano ed entra a far parte dei grandi donatori della Veneranda Fabbrica del Duomo. La guglia adottata dall'associazione degli industriali è la guglia di San Simeone Stilita, posta in Terrazza Centrale, sul lato sud, dove ar

Vittoria - Adottato lo spazio verde davanti alla villa comunale : La commissione prefettizia di Vittoria annuncia che lo spazio verde davanti alla villa comunale e' stato adottato da L'Angolo verde.