Wall Street pesante | calo di oltre il 2% Dollaro al top da 18 mesi Borse giù | spread

Wall Street pesante con l’hi-tech - dollaro al top da 18 mesi. Borse in calo - spread sopra 300 : Europa rallenta con le vendite sui tecnologici. Francoforte penalizzata da Sap e Infineon. Petrolio in aumento con le decisione dell'Arabia Saudita di tagliare la produzione. Euro ai minimi da giugno 2017. Sul Ftse Mib bene i petroliferi, svetta Telecom su rete unica, in coda Pirelli e St. Male Atlantia...

Alibaba fa il pieno di ordini nel "Singles Day" ma Wall Street la snobba : Il boom di ordini nel "Singles Day " da parte di Alibaba non sembra aver scaldato Wall Street: il titolo del colosso cinese delle vendite online sta infatti perdendo quasi due punti percentuali al ...

Prevalgono le vendite a Wall Street : Partenza debole per Wall Street in quella che si preannuncia una sessione con volumi di scambio più sottili della media. Oggi il mercato obbligazionario resterà chiuso per il Veteran's Day, inoltre ...

Futures USA deboli. Possibile un avvio in rosso per Wall Street : Cali frazionali per i Futures sui principali indici statunitensi ad indicare un avvio debole per Wall Street . In una sessione priva di dati macroeconomici e con la stagione delle trimestrali ormai ...

Wall Street chiude in calo - nuovi timori di frenata economia : New York, 9 nov., askanews, - La seduta a Wall Street è finita in calo ma sopra i minimi intraday. A pesare sono stati rinnovati timori di un rallentamento dell'economia globale, alimentati da dati deludenti giunti dalla Cina e da una frenata del petrolio che a fatica si è mantenuto sopra i 60 dollari al …

Wall Street Journal : "Trump coinvolto nel pagamento della pornostar Stormy Daniels : ci sono le prove" : Le autorità americane hanno messo le mani e raccolto le prove del coinvolgimento di Donald Trump nei pagamenti alla porno star Stormy Daniels e all'ex coniglietta di Playboy, Karen McDougal.Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali la partecipazione del presidente potrebbe essere considerata una violazione delle norme federali per il finanziamento della campagna elettorale.

Wall Street in un vortice pericoloso : Petrolio e Cina : Le scorte di magazzino all'ingrosso negli Stati Uniti sono aumentate a settembre più del previsto, mentre, a novembre, gli statunitensi si dimostrano meno ottimisti sull'economia rispetto a un mese ...

Wall Street apre apre in ribasso dopo decisione Fed sui tassi d'interesse : Apertura in ribasso per Wall Street il giorno dopo la riunione delle Fed che ha mantenuto i tassi di interesse fermi tra il 2% e il 2,25%. Il Dow Jones cede lo 0,16%, il Nasdaq lo 0,83%.

Rosso a Wall Street. Fed "hawkish" : Partenza negativa per la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Federal Reserve ha mostrato un atteggiamento "hawkish", da falco, ovvero sostenitrice di una linea dura in termini di politica ...

Wall Street paga pegno ai timori sulla Cina e al mini greggio : Ad appesantire il sentiment degli investitori sono i timori sullo stato di salute dell'economia cinese e sullo scontro commerciale con gli Stati Uniti. Un questo contento non aiuta la pesante ...

Wall Street paga pegno ai timori sulla Cina e al mini greggio : Ad appesantire il sentiment degli investitori sono i timori sullo stato di salute dell'economia cinese e sullo scontro commerciale con gli Stati Uniti. Un questo contento non aiuta la pesante ...

Wall Street debole con risultati : Prosegue debole la borsa di Wall Street confermando la prudenza dell'avvio. Dopo le elezioni di metà mandato , che hanno consegnato la Camera ai democratici e confermato il Senato ai repubblicani, l'...

Borse deboli Mista Wall Street : Mercati. Apertura negativa per Wall Street in attesa della riunione di politica monetaria della Fed di questa sera. Il DJ e' piatto, in calo il Nasdaq -0,25%. In Europa la seduta prosegue Mista dopo la diffusione delle previsioni d'autunno della Commissione Europea che ...

Wall Street debole. Occhi sulla Federal Reserve : Partenza negativa per la borsa di Wall Street. Dopo le elezioni di metà mandato , che hanno consegnato la Camera ai democratici e confermato il Senato ai repubblicani, l'attenzione degli operatori si ...