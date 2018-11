Ci siamo | ora Salvini scelga

Virginia Raggi assolta - la sentenza vista dal Campidoglio : “Per noi era una spada di Damocle - ora ci siamo liberati” : “Per Virginia è come aver vinto di nuovo le elezioni”. Il commento a caldo, e non senza un pizzico di emozione, è di Alessandro Mancori, uno dei tre avvocati che hanno seguito Virginia Raggi nel processo per falso documentale, conclusosi con l’assoluzione. Il legale è colui che da più tempo ha accompagnato la sindaca di Roma sin dalla campagna elettorale del 2016. “Questa donna è stata trattata in un modo indicibile”, ha aggiunto. ...

Roma - corteo contro il razzismo. Applausi per Mimmo Lucano : “siamo minoranza - ma non perdiamo la voce” : Applausi e cori “Mimmo siamo tutti con te” all’arrivo di Domenico Lucano, sindaco di Riace sospeso, in piazza della Repubblica, al corteo nazionale contro il razzismo e decreto sicurezza. “C’è tanta emozione perché ci sono tante persone, non immaginavo fosse così – ha detto Lucano dietro a uno striscione con su scritto “Riace non si arresta – io mi considero uno dei tanti qua. Non possiamo ...

Sì Tav - migliaia in piazza a Torino : “siamo maggioranza silenziosa”. Fassino : “Segno del malessere della città” : Decine di migliaia di persone hanno riempito piazza Castello a Torino per manifestare il sostegno alla grande opera Torino-Lione. La manifestazione convocata da sette imprenditrici e dall’ex sottosegretario alle infrastrutture di Forza Italia Mino Giachino ha visto in piazza lavoratori, studenti e pensionati oltre a diversi esponenti del Pd, della Lega e di Forza Italia. in piazza anche l’ex sindaco Piero Fassino: “In piazza ...

Mazzarri lancia il suo Toro verso l’Europa : “possiamo ancora migliorare” : Torino, Walter Mazzarri pronto a schierare il suo tridente contro il Parma, la novità tattica è sotto la lente d’ingrandimento del tecnico “Nelle ultime tre partite la squadra ha cambiato marcia. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno e domani continuare a riempirlo. Questa squadra ha ancora un grande potenziale inespresso e ampi margini di miglioramento. I ragazzi rispondono con volontà alle sollecitazioni e hanno una grande ...

Premier League - Mourinho : 'Juventus dimenticata.Ora pensiamo solo al City' : Dopo la Juventus , il Manchester City: archiviata la sceneggiata di Torino, José Mourinho è atteso dalla sfida in Premier League con Pep Guardiola. Un derby speciale, anche per i risvolti di ...

Betis-Milan - Setién : “Soddisfatti del pareggio. Ora siamo ottimisti” : Betis-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto in conferenza stampa, Quique Setién, tecnico del Betis, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio interno in Europa League contro il Milan: “Credo che abbiamo fatto una buona partita. Primo tempo eccellente, i loro cambi nella ripresa ci hanno fatto male ma ci siamo riorganizzati e non credo […] L'articolo Betis-Milan, Setién: “Soddisfatti del pareggio. Ora ...

Lele Mora confessione shock su Corona : “siamo stati a letto - lo abbiamo fatto” : Lele Mora agente dei VIP fa una rivelazione shock su Fabrizio Corona Lele Mora, l’ex agente dei vip, ha parlato della presunta relazione fisica che avrebbe avuto con il re dei paparazzi Fabrizio Corona anni fa. Mora ha affrontato l’argomento ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione radiofonica La Zanzara, e ha smentito le ultime dichiarazioni di Corona sulla vicenda. L’agente ha parlato di Corona e del rapporto sessuale in termini espliciti ...

Ora Corona parla di Asia Argento : "Ci siamo visti e dopo 20 minuti facevamo l'amore" : Fabrizio Corona e Asia Argento sono una coppia di fatto: foto, video su Instagram e baci in pubblico beccati da Chi . Lei si è sbottonata chiedendo di essere lasciata in pace e ora lui fa lo stesso. ...

Anticorruzione - Sarti “Ci scusiamo per continui rinvii - opposizioni hanno diritto di lavorare” : “Stamattina ci sono stati una serie di rinvii delle Commissioni che hanno acuito i contrasti, per i quali mi scuso con le opposizioni. Le opposizioni hanno il diritto e il dovere di lavorare in Commissione, per questo mi dispiace di questi rinvii“. Lo ha detto la presidente della Commissione Giustizia della Camera, Giulia Sarti (M5s), a proposito degli slittamenti delle sedute per l’esame del ddl Anticorruzione L'articolo ...

Isoardi-Salvini - lei : “Ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa”. E allora che ci facevano i “nostri” a Venezia? E i messaggi di lui per “La prova del cuoco”? : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati. Sì ma non lunedì, quando la notizia è uscita su tutti i giornali. Due mesi e mezzo fa. Il che, se la matematica non inganna, significa più o meno a metà agosto, scegliete voi se prima o dopo il pranzo di Ferragosto. Ora, una volta metabolizzato il fatto che si sono separati – e cancellata dagli occhi l’ultima immagine di loro due a letto insieme – sorge spontanea una domanda: ma ...

“In Italia orari di lavoro usuranti e niente contratto. siamo come chi scappa dall’Africa” : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono passati due anni e un mese da quando sono stato costretto a lasciare ancora una volta il mio piccolo paese: Blera, in provincia di Viterbo. Era il ...