Genoa-Napoli 0-1 | il primo tempo | Kouame fa male

Genoa-Napoli - la sexy Marika Fruscio è esplosiva [FOTO] : 1/5 Foto Instagram ...

Genoa-Napoli diretta live 1-0 : gol Kouame - rossoblu in vantaggio [FOTO] : 1/14 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Genoa-Napoli - turn over moderato : Hysaj - Zielinski e Milik : Le scelte di Ancelotti e Juric Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli, calcio d’inizio alle 20.30. Ancelotti dà fiducia a Milik in avanti, accanto a lui Insigne. Torna Zielinski a centrocampo, confermati Hamsik ed Allan. Per la seconda volta, dopo martedì scorso col Psg, Ancelotti schiera una formazione non inedita. È lo stesso undici che scelse nella partita vinta contro il Milan 3-2 alla seconda giornata di campionato. Sotto, i due ...

Live Genoa-Napoli 1-0 Primo tempo finisce in svantaggio : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Live Genoa-Napoli 1-0 Milik sbaglia un gol già fatto : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Live Genoa-Napoli 1-0 Kouamé di testa - Grifone in gol : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Genoa-Sampdoria - ‘alta tensione’ : ecco cosa è successo prima del match contro il Napoli : E’ in corsa una partita importante valida per il campionato di Serie A, in campo Genoa e Napoli che hanno regalato già emozioni nei primi minuti di partita. Partita fondamentale per il club rossoblu, in crisi negli ultimi match, Juric non può permettersi un passo falso ed il pensiero dei tifosi è rivolto già al derby contro la Sampdoria, il match andrà in scena dopo la sosta. Al Ferraris, a ‘spiare’ il Genoa di Juric contro il ...

Live Genoa-Napoli 0-0 Palo clamoroso di Insigne : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Genoa-Napoli diretta live 0-0 : formazioni ufficiali - tabellino e streaming : Genoa-Napoli diretta live – Dopo il pareggio nella gara di campionato tra Frosinone e Fiorentina continua il programma valido per la giornata del massimo torneo italiano, in serata importante partita quella tra Genoa e Napoli. La squadra di Ancelotti è nettamente superiore dal punto di vista tecnico e ha intenzione di approfittare di un eventuale passo falso della Juventus per avvicinarsi alla vetta della classifica. Di fronte una ...

Live Genoa-Napoli 0-0 Piatek ci prova - ma il tiro è fuori : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Genoa-Napoli 0-0 LIVE : risultato in diretta : Genoa-Napoli 0-0 LIVE Genoa, 3-5-2,: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Romulo, Bessa, Veloso, Hiljemark, Lazovic; Kouamé, Piatek. All: Juric Napoli, 4-4-2,: Ospina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, ...

Live Genoa-Napoli 0-0 tornano Milik - Hysaj e Zielinski : A Marassi contro il Genoa di Juric il Napoli di Ancelotti, reduce dalle fatiche di Champions col Psg, cerca tre punti per non lasciar fuggire ulteriormente la Juve. Tre cambi rispetto alla sfida coi...

Genoa Napoli in Diretta LIVE - Formazioni - Risultato e Cronaca in tempo reale : Genoa Napoli in Diretta LIVE, Formazioni, Risultato e Cronaca in tempo reale Ore 20:30 Inizia il match del Marassi AGGIORNA LA PAGINA PER SEGUIRE LA Diretta TESTUALE DEL MATCH Fischio d’inizio Genoa-Napoli, IL TABELLINO Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Biraschi, Criscito; Lazovic, Bessa, Veloso, Hiljemark, Romulo; Piatek, Kouamé. Allenatore: Juric Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, […] L'articolo Genoa Napoli in Diretta ...

Genoa-Napoli LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Genoa, 3-5-2,: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Lazovic, Bessa, Veloso, Hiljemark, Romulo; Kouamé, Piatek. All: Juric Napoli, 4-4-2,: Ospina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, ...