Un etto di coca nel forno | panettiere patteggia un anno e quattro mesi

Trasportava cocaina sotto eff etto di stupefacenti - denunciato dai carabinieri : Si tratta di un uomo di Pietracatella, fermato a Campobasso ad un posto di blocco dai militari del Nucleo radiomobile. Per lui anche accertamenti ospedalieri al Cardarelli CAMPOBASSO. denunciato a ...

Nascondevano tesoretto dello spaccio sotto al materasso : arrestati due giovani colti in flagrante con dosi di cocaina : Nascondevano sotto al materasso un tesoretto: quasi seimila euro in contanti, probabile provento dello spaccio di stupefacenti. Sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri, colti in flagranza di reato ...