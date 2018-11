Piazza Affari la peggiore in Europa S' impenna lo spread a 300 punti

Piazza Affari : vendite diffuse su Banco BPM : Si muove in profondo rosso la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,75% sui valori precedenti. Comparando l'...

Piazza Affari : seduta difficile per Azimut : Affonda sul mercato la società di servizi finanziari , che soffre con un calo del 4,22%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Piazza Affari : netto calo registrato da OVS : Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,13%. L'andamento di OVS nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Telecom Italia in caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la compagnia telefonica , che passa di mano in perdita del 3,50%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento ...

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - oggi i conti di Unipol e Atlantia : La Federal Reserve ha confermato la sua politica monetaria, come da attese, lasciando i tassi di interesse nel range del 2-2,25%, e ha constatato che l'economia americana continua a godere di un ...

Borse giù - Piazza Affari sotto peso di Tim. Euro scende dopo la Fed : Partenza in rosso per le Borse Europee mentre l'Euro perde terreno nei confronti del dollaro dopo la riunione della Federal Reserve che ha confermato la politica di graduale aumento dei tassi Usa e la prossima stretta di dicembre. La moneta unica torna sotto 1,14 dollari. Spread Btp/Bund verso 300. Milano mossa dalle trimestrali: male Telecom e Leonardo, spicca Ferragamo...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rialzo - 9 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rialzo per chiudere bene la settimana. Diversi i dati macroeconomici in agenda

Piazza Affari - le trimestrali non aiutano : Giornata contrastata per le Borse europee, il Ftse100, +0,3%, di Londra prosegue la risalita, quota 7.000 punti ha retto nuovamente confermando così l'ottimo stato di salute dell'economia britannica. Segni meno invece per il Cac, -0,1%, di Parigi ed il Dax, -0,5%, di Francoforte penalizzato oggi dalle prese di beneficio su Fresenius Medical Care, -3,3%, e dall'ennesima seduta ...

Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari interrompe la serie di sei rialzi consecutivi - -1 - 17% - : L' Indice dei servizi di consumo italiano termina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' indice EURO STOXX . Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari ha chiuso a ...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Ferragamo : Ribasso scomposto per la maison del lusso , che esibisce una perdita secca del 2,71% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index ...

in rosso l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari : Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee . Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con lo S&P-500 , che riporta un cauto -0,04%. Nessuna variazione ...

Piazza Affari : giornata nera in Borsa per Piquadro : Pressione sul produttore italiano di pelletteria , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,79%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del ...

Aeffe - cresce il fatturato e il titolo brilla a Piazza Affari : Aeffe brinda ai risultati dei primi nove mesi dell'anno . Il Gruppo, attivo nel settore del lusso, ha registrato ricavi in aumento del 13,1% a 264,6 milioni di euro rispetto ai 234,9 milioni dello ...

Vendite a Piazza Affari dopo le previsioni della Commissione Ue : Stazionano sulla parità le principali borse del Vecchio Continente , mentre Piazza Affari scivola in rosso dopo la revisione delle stime economiche della Commissione europea , ritenute importanti per ...