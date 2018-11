Ddl Pillon | sabato 10 novembre protestate se non volete tornare agli anni 30

Non una di meno - sabato 10 novembre donne in piazza contro il Ddl Pillon : Quello immaginato dal Ddl Pillon è un mondo in cui tutti gli uomini sono padri, mariti e capofamiglia e tutte le donne devono essere madri e mogli subordinate". La manifestazione di domani sarà una ...

Cosa prevede il Ddl Pillon su separazione e affido : Mediazione familiare obbligatoria, abolizione dell’assegno di mantenimento, parificazione del tempo trascorso con i minori: ecco i punti principali del controverso disegno di legge Pillon. Leggi

Ddl Pillon - Di Maio smonta l'affido dei figli condiviso : "Così non va" : Il ddl Pillon sull' affido dei figli condiviso in caso di separazione dei genitori e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento non piace neanche a Di Maio , che anzi vuole modificarlo. La protesta ...

Affido condiviso - Di Maio : 'Ddl Pillon così non va - da modificare' - Sabato proteste in 60 piazze : La proposta di legge del senatore leghista Simone Pillon che prevede l'affidamento condiviso dei figli nelle coppie separate e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento, "così non va". Lo ha ...

Affido condiviso - Di Maio : «Ddl Pillon così non va» : sabato protesta in 60 piazze : Una proposta avversata da più parti, sabato prossimo in quasi 60 piazze italiane, ma anche all'interno delle stesse istituzioni, contro il disegno di legge del senatore leghista Simone...

Ddl Pillon - proteste in 60 città. Di Maio : «Così non va bene - lo modificheremo» : Dal mantenimento diretto alla doppia residenza: i nodi della riforma e il confronto tra gli esperti

Affido - Di Maio : "Ddl Pillon così non va" : 23.55 Il vicepremier e leader M5S Di Maio boccia il disegno di legge del senatore leghista Pillon sull'Affido condiviso. "così non va", dice in un'intervista a Elle,precisando che "non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi". E contro la proposta Pillon, che prevede l'affidamento condiviso dei figli nelle coppie separate e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento, la protesta annunciata per sabato prossimo in 60 piazze italiane. ...

Affido condiviso - Di Maio : 'Ddl Pillon così non va' : sabato protesta in 60 piazze : Una proposta avversata da più parti, sabato prossimo in quasi 60 piazze italiane, ma anche all'interno delle stesse istituzioni, contro il disegno di legge del senatore leghista Simone Pillon sull'...

Affido condiviso - frena il Ddl Pillon. Di Maio : 'Così non va' - : Il vicepremier: "Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi". E sabato manifestazioni in quasi 60 piazze italiane contro il disegno di legge che prevede anche l'azzeramento ...

Ddl Pillon - Di Maio : “La legge non è in programma. Non va - sarà cambiata” : Luigi Di Maio si schiera contro il ddl PIllon sull’affido condiviso. “Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi perché così non va. La modificheremo proprio per evitare gli effetti che lei ha descritto”, ha detto intervistato da Corrado Formigli per “Elle”. Il provvedimento, promosso dal senatore leghista e sostenitore del Family Day, è fortemente contrastato da femministe e centri ...

Di Maio affonda il Ddl Pillon : così non va - da modificare : La proposta di legge Pillon che prevede l'affidamento condiviso dei figli nelle coppie separate e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento, "così non va". Lo dice in un'intervista a Elle settimanale, il vicepremier e leader di M5S Luigi Di Maio spiegando che "questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi".

Ddl Pillon - Di Maio : “La legge non è in programma. Così non va - la modificheremo” : Luigi Di Maio si schiera contro il ddl PIllon sull’affido condiviso. “Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi perché Così non va. La modificheremo proprio per evitare gli effetti che lei ha descritto”, ha detto intervistato da Corrado Formigli per “Elle”. Il provvedimento, promosso dal senatore leghista e sostenitore del Family Day, è fortemente contrastato da femministe e centri ...

Di Maio demolisce l affido dei figli condiviso del Ddl Pillon 'Così non va - lo modificheremo' : ROMA - 'Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi perché così non va. La modificheremo proprio per evitare gli effetti che lei ha descritto'. Lo dice il vicepremier Luigi Di ...

Di Maio 'Il Ddl Pillon così com è non va - lo modificheremo' : ROMA - 'Questa legge non è nei programmi di approvazione dei prossimi mesi perché così non va. La modificheremo proprio per evitare gli effetti che lei ha descritto'. Lo dice il vicepremier Luigi Di ...