Trampolino elastico | Mondiali 2018 | che battaglia nelle qualifiche del sincro | Italia out

oasport

: MONDIALI TRAMPOLINO ELASTICO San Pietroburgo (Russia) INDIVIDUALE UOMINI QUALIFICAZIONE 24.FLAVIO CANNONE 107… - Interista100 : MONDIALI TRAMPOLINO ELASTICO San Pietroburgo (Russia) INDIVIDUALE UOMINI QUALIFICAZIONE 24.FLAVIO CANNONE 107… - Velazquezjavi15 : RT @ginnasticando: COME VEDERE I 33ESIMI MONDIALI DI TRAMPOLINO ELASTICO E TIFARE ITALIA! ???? Leggi qui ?? - OA_Sport : Iniziano anche i Mondiali di #trampolino elastico, Gao Lei Piatrenia difendono i titoli. Tanti favoriti in questa s… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) A San Pietroburgo (Russia) proseguono idima oggi non sono andate in scena gare della prova individuale, unica disciplina inserita nel programma olimpico che sarà protagonista sabato con semifinali e finali. Spazio dunque alle qualificazioni deldove le otto migliori coppie per sesso sono state promosse agli atti conclusivi che assegneranno le medaglie nella giornata di domani. Nella serata locale si è poi disputata la finale del team event, grande novità di questa rassegna iridata.MASCHILE: Le prime quattro coppie sono davvero molto vicine: i cinesi Tu/Dong (94.930), i bielorussi Hancharou/Rabtsau (94.850), gli australiani Swadling/Clarke (94.380) e i russi Melnik/Azarian (94.370) si contenderanno le medaglie. In finale rivedremo anche i francesi Martiny/Morante (92.100), i portoghesi Ganchinho/Ferreira (91.280), gli svedesi ...