Paola Perego in attesa del nipotino | Si chiamerà Pietro

Paola Perego quasi nonna : Giulia Carnevale sta per partorire : Paola Perego è quasi nonna: il nipotino si chiamerà Pietro Ha svelato il nome del futuro nipotino Paola Perego, alla cui nascita ormai manca poco. Si chiamerà Pietro il figlio di Giulia Carnevale, primogenita della Perego, nata 26 anni fa dall’amore tra la conduttrice e il suo primo marito, il calciatore Andrea Carnevale. La gravidanza, arrivata forse un po’ inaspettatamente vista la giovane età di entrambi i futuri genitori (Giulia ...

Paola Perego presto nonna : 'questo bambino lo voglio viziare' : Splendida 52enne, Paola Perego sarà presto nonna grazie alla gravidanza della figlia 26enne Giulia, avuta dal primo matrimonio con l'ex calciatore Andrea Carnevale, suo sposo dal 1990 al 1997.Intervistata dal settimanale Chi, la Perego, che tornerà in Rai con Superbrain a gennaio, ha già messo le mani avanti nei confronti del nipotino.prosegui la letturaPaola Perego presto nonna: 'questo bambino lo voglio viziare' pubblicato su ...

Paola Perego nonna felice : svelato il nome del nipotino in arrivo : Paola Perego racconta la gioia di diventare nonna: l’intervista al settimanale Chi Paola Perego è oggi una mamma e una futura nonna felice. Intervistata dal settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola, la conduttrice ha svelato di non stare nella pelle e di non vedere l’ora di avere tra le braccia il suo primo nipotino. La figlia di […] L'articolo Paola Perego nonna felice: svelato il nome del nipotino in arrivo ...

Paola Perego - nel 2019 torna con Superbrain e Non disturbare : Paola Perego sarà una delle protagoniste del 2019 di Rai 1 con le nuove edizioni di “Superbrain – Le supermenti” e “Non disturbare” Grandi novità in arrivo per Paola Perego che, intervistata da Chi, ha raccontato la grande gioia di diventare nonna e i prossimi impegni televisivi che la vedranno protagonista nel 2019 su Rai1. Ecco le sue dichiarazioni. Paola Perego: “tornerò in tv” Il talent dedicato alle ...

Paola Perego posta un video su Instagram scoppia la polemica : Di sicuro Paola Perego non si aspettava reazioni tanto intense da parte degli utenti di Instagram quando ha pubblicato il video di un cane che protegge un bimbo postato inizialmente da Luca Tommasini. Nella breve clip vediamo uno staffordshire bull terrier accanto ad un neonato: la mamma del piccolo cerca di allontanarlo scherzosamente dal figlio, ma il cane non ne vuole sapere e poggia la testa sul suo pancino. Eppure in mezzo a tanti cuoricini ...

'Follia pura!'. Bufera su Paola Perego : ecco che cosa è successo alla conduttrice : Di recente fa si è parlato di Paola Perego per via delle dichiarazioni di Nicolò Presta, il figlio di suo marito e noto agente del mondo dello spettacolo Lucio. Complice il giochino delle domande sulle Storie di Instagram, Presta jr ha risposto ai fan che gli chiedevano informazioni sulla sua 'matrigna', anche quelle più personali. Non ha ricevuto, infatti, solo domande sul suo lavoro (anche lui, come il padre, è un produttore televisivo, tra ...

LORENZO CRESPI/ L'attore è caduto in disgrazia : colpa di Paola Perego? (Domenica Live) : LORENZO CRESPI ancora ospite del salotto di Barbara d'Urso. Lo fa dopo il caso Presta-Perego, scoppiato su Twitter l'estate scorsa. Si attendono nuovi scoop.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:39:00 GMT)

Niccolò Presta : “Con Paola Perego rapporto pessimo” : Niccolò, figlio del celebre manager Lucio Presta, parla per la prima volta del rapporto con Paola Perego, sposata con suo padre dal 2011. Classe 1992, il produttore televisivo è una star di Instagram ed è stato inserito dalla celebre rivista Forbes nella lista degli Under 30 più influenti al mondo. Nel corso della sua (già) lunghissima carriera ha prodotto moltissimi programmi di successo, come Ciao Darwin di Paolo Bonolis e I Dieci Comandamenti ...

Il figlio di Lucio Presta su Paola Perego : ‘Il nostro rapporto? è pessimo’ : Tramite le domande di Instagram, il figlio del marito della Perego ha rivelato di non andare troppo d'accordo con la conduttrice. Sembra che Niccolò Presta e Paola Perego non vadano molto d'accordo. Peccato, però, che Niccolò sia il figlio di Lucio e che Lucio sia il marito di Paola. Alla domanda "com'è il tuo rapporto con la Perego?", infatti, lui risponde con un secco: "Pessimo". --Niccolò Presta, figlio del più famosoLucio Presta, ha ...