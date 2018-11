Motorola Moto G7 potrebbe essere lanciato a inizio 2019

Motorola One - lo smartphone Android One con notch arriverà negli USA : Il mese scorso Motorola ha annunciato due nuovi smartphone Android One per i mercati internazionali: Motorola One e One Power. I due smartphone sono davvero molto simili ad iPhone X a livello estetico; presentano la leggi di più...

Il Motorola Moto G7 potrebbe supportare la ricarica wireless : Anche Motorola potrebbe presto lanciare uno smartphone Android dotato del supporto alla ricarica della batteria in modalità wireless L'articolo Il Motorola Moto G7 potrebbe supportare la ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

New York : seduta euforica per Motorola Solutions : Prepotente rialzo per Motorola Solutions , che mostra una salita bruciante del 4,01% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

TWRP arriva sui Motorola Moto Z3 e G6 Plus ma fatica a digerire il notch di Google Pixel 3 XL : La TWRP, strumento imprescindibile per tutti gli amanti di modding, è disponibile ufficialmente per due prodotti, e si prepara a supportarne un terzo L'articolo TWRP arriva sui Motorola Moto Z3 e G6 Plus ma fatica a digerire il notch di Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.

POCOPHONE F1 - Xiaomi Mi Note 3 - Motorola Moto G6 - Nokia 6.1 e Samsung Galaxy Ace 4 : modding - ce n’è per tutti : Android 9 Pie è fuori da un po' e sono diversi i produttori che hanno provveduto ad aggiornare gli smartphone della propria line-up L'articolo POCOPHONE F1, Xiaomi Mi Note 3, Motorola Moto G6, Nokia 6.1 e Samsung Galaxy Ace 4: modding, ce n’è per tutti proviene da TuttoAndroid.

Motorola One disponibile anche in Italia a 299€ : Il nuovo smartphone di Lenovo, Motorola One, è finalmente disponibile anche nel nostro paese. Si tratta di un mid-range davvero equilibrato con molte frecce nel suo arco. Una delle più interessanti è senza dubbio Android leggi di più...

Motorola One in Italia : notch e sistema operativo Android One : Quando Lenovo e Motorola hanno presentato il loro smartphone Motorola One all’Ifa di Berlino non era neppure previsto che il dispositivo arrivasse in Italia; il look accattivante e la presenza di Android One a bordo devono però aver acceso gli entusiasmi della comunità Italiana di fan Motorola, tanto da convincere l’azienda a riconsiderare la propria posizione e portare il dispositivo nel nostro paese, dove arriverà a partire già da ...

Motorola One arriva in Italia : un buon Android One al prezzo di 299 - 99 euro : Motorola One arriva in Italia prima del previsto. Lo smartphone presentato a IFA 2018 è stato accolto positivamente dal pubblico e Lenovo ha deciso di anticiparne la disponibilità entro l'anno. L'articolo Motorola One arriva in Italia: un buon Android One al prezzo di 299,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Motorola e iFixit insieme per le riparazioni fai-da-te : Motorola sta collaborando con lo staff di iFixit per offrire kit di sostituzione della batteria e dello schermo per diversi suoi smartphone L'articolo Motorola e iFixit insieme per le riparazioni fai-da-te proviene da TuttoAndroid.

Ecco la scheda tecnica del Motorola Moto G7 : Trapelata in rete la possibile scheda tecnica del prossimo Motorola Moto G7 di Lenovo con un display enorme ed un buon bilanciamento hardware Ecco la scheda tecnica del Motorola Moto G7 Lenovo vuole dare nuova vita alla gamma Moto G e facente parte sempre della fascia medio bassa ed ora si appresta a presentare il […]

Motorola Moto G7 con notch a goccia e colorazione argento scintillante in questi render : Diamo un'occhiata da vicino ai render del presunto Motorola Moto G7, scoprendo quello che potrebbe essere il design offerto dal nuovo smartphone di fascia media del produttore. L'articolo Motorola Moto G7 con notch a goccia e colorazione argento scintillante in questi render proviene da TuttoAndroid.

Lenovo potrebbe cancellare le serie Motorola Moto C - M e X e ampliare la Moto G : Stando ad Evan Blass, Lenovo potrebbe decidere di tagliare le serie Motorola Moto C, Moto M e Moto X entro la fine di quest'anno L'articolo Lenovo potrebbe cancellare le serie Motorola Moto C, M e X e ampliare la Moto G proviene da TuttoAndroid.

Un prospetto tecnico svela il motivo per cui un Motorola Moto G7 Play non è stato al centro dei rumor : In passato abbiamo avuto una variante Play dei Moto G di Motorola, contraddistinta da una batteria più capace rispetto a quella montata sui fratelli L'articolo Un prospetto tecnico svela il motivo per cui un Motorola Moto G7 Play non è stato al centro dei rumor proviene da TuttoAndroid.