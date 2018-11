Maltempo Sardegna | Oristano conta i danni | deliberato lo stato di calamità naturale

Maltempo Sardegna : crolla un’abitazione disabitata a Quartu : Continuano in Sardegna i danni causati dal Maltempo degli ultimi giorni, in particolare nel cagliaritano. Oggi pomeriggi si sono registrati due crolli a Quartu. In via Regina Elena si è sgretolata un’abitazione disabitata: i detriti sono finiti sulle auto in sosta, danneggiandole. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i carabinieri. Non si registrano feriti. Sempre a Quartu, in via Oristano, è ...

Maltempo Sardegna : gravi danni a Oristano - squadre a lavoroper superare l’emergenza : Il Maltempo degli ultimi giorni ha provocato numerosi e gravi danni in tutto il territorio comunale di Oristano. Il Comune ha attivato tutte le risorse di cui dispone, umane, tecniche e organizzative, per risolvere tutti i problemi e superare l’emergenza. “Le squadre del Comune, della ‘Oristano servizi’ e della società ‘Formula Ambiente’ e la Polizia locale – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -, stanno ...

Maltempo Sardegna : a Oristano si alza il livello del Tirso - allagato il comprensorio di Arborea : Pioggia incessante sul bacino idrografico del Tirso, nell’Oristanese: il sindaco di Oristano è stato costretto a chiudere il ponte che attraversa il fiume nella frazione di Silì. La misura è stata adottata a titolo precauzionale a causa dell’innalzamento del livello del Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena. Grave la situazione nel comprensorio della bonifica di Arborea allagato da due giorni in seguito alle forti ...

Maltempo : allerta declassata in Sardegna - ancora danni e disagi : Dopo piogge intense e diffuse, e conseguenti allagamenti, in particolare nel Cagliaritano e nell’Oristanese, e frane nel Nuorese e in Ogliastra, il Maltempo sembra avere allentato la presa in Sardegna. Dalla mezzanotte l’allerta meteo della protezione civile è stata declassata da arancione a gialla, ed è in vigore fino alle 18 oggi. Ieri a Cagliari, nella zona del Poetto, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con un gommone per ...

Maltempo Sardegna : scuole e strade chiuse - traffico rallentato : A causa del Maltempo in Sardegna si registrano ancora strade chiuse per frane e traffico rallentato. L’Anas segnala traffico rallentato sulla Ss 197 nel tratto San Gavino-Sanluri (su) al km 8+100 per l’esondazione di un canale di irrigazione. chiuse da ieri per frane la Statale 390 di Barisardo (Nu) e la SS 200 dell’Anglona. Situazione critica quella della diga di Isili (Su) dove l’acqua sta tracimando dallo sbarramento: ...

Maltempo Sardegna : 30 pecore travolte dall’esondazione del fiume : L’ondata di Maltempo che sta colpendo la Sardegna continua a creare danni nelle campagne e a creare disagi nella circolazione stradale. A Flumini di Quartu, a pochi chilometri da Cagliari, un pastore ha perso una trentina di pecore che sono state travolte dall’esondazione di un piccolo fiume. Allagamenti in diversi centri della provincia di Cagliari e cresce la paura per la piena dei torrenti. Le continue precipitazioni lasciano in ...

Maltempo Sardegna - Coldiretti : “Ingenti danni nell’Oristanese” : Le piogge intense stanno mettendo in ginocchio diverse aree della provincia di Oristano. L’allarme arriva dalla Coldiretti che parla di strade e campi interamente allagati e produzioni compromesse con danni ingenti per il settore agricolo ormai allo stremo. Le zone di Arborea, Terralba, Marrubiu in queste ore sono le più colpite, e proprio ad Arborea, l’area di Luri, è completamente sott’acqua con l’idrovora che non ...

Maltempo : tre strade chiuse in Sardegna : ANSA, - NUORO, 4 NOV - Continuano i disagi in provincia di Nuoro a causa delle incessanti piogge e delle forti raffiche di vento. L'Ogliastra in particolare è interessata da fenomeni di smottamenti e ...

Maltempo : tre strade chiuse in Sardegna : Continuano i disagi in provincia di Nuoro a causa delle incessanti piogge e delle forti raffiche di vento. L’Ogliastra in particolare è interessata da fenomeni di smottamenti e distacchi di massi caduti sulla carreggiata: la circolazione stradale è stata limitata per tutta la mattina sulla Statale 198 in prossimità di Gairo, sulla strada provinciale 28 e sulla Statale 390 che è stata chiusa al traffico in via precauzionale dall’Anas ...

Maltempo Sardegna : vento forte fra Nuorese e Gallura - abbattuto traliccio su statale : Forti raffiche di vento nella zona di Siniscola Budoni, tra Nuorese e Gallura, in Sardegna: sono crollati diversi alberi che hanno rallentato il traffico sulla ss 131 Nuoro-Abbasanta in entrambe le direzioni, ed è caduto un traliccio dell’alta tensione all’uscita di Posada. Per tutta la notte lo svincolo è rimasto chiuso per consentire la rimozione del traliccio e la messa in sicurezza da parte del personale Enel e Vigili del ...

Maltempo Sardegna : riaperta statale 131 a Bonnanaro (Sassari) : La strada statale 131 ‘Carlo Felice’ è stata riaperta al traffico in direzione Cagliari, nel territorio comunale di Bonnanaro, in provincia di Sassari dopo le verifiche eseguite dal personale Anas. La strada era stata chiusa ieri sera a causa della caduta di calcinacci dalla volta del tunnel, situato tra il km 178,800 e il km 178,910, e per consentire la bonifica dai frammenti di intonaco ancora presenti sul rivestimento superficiale ...

Maltempo : allerta arancione in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 3 NOV - La Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo in Sardegna, che da gialla diventa arancione, ossia moderata criticità, sino alla mezzanotte di domenica 4 ...

Allerta Meteo - violento ciclone tra Sardegna e Sicilia : è un weekend di forte Maltempo - Domenica 4 Novembre i fenomeni più estremi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Italia nella morsa del Maltempo : allerta rossa in Sicilia e in Sardegna. In Veneto : Lo ha preannunciato il viceministro all'Economia Laura Castelli, secondo cui "la sospensione degli obblighi fiscali così come delle azioni di riscossione per questi territori sono una misura ...