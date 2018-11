Costi della politica e partecipazione dei dirigenti regionali in tv | Fanelli attacca

35 sindaci firmano a Ugento la Convenzione per la Costituzione della Destinazione Turistica Sud Salento : Enogastronomia, turismo culturale, cicloturismo, natura e sport sono sicuramente gli assi su cui costruire i prodotti turistici con cui presentarsi nelle grandi rassegne internazionali di settore. In ...

Sanità : Mattarella - "salute è divenuto un valore della comunità". "La ricerca può contribuire a ridurre i Costi". "Prevenire è la prima cura"... : "La scienza medica, la ricerca, l'esperienza maturata nel tempo " ha ammonito aiuta non solo il singolo individuo, ma la comunità nel suo insieme a prevenire malattie e conseguenze pericolose, in ...

Tap - Conte ai sindaci della Puglia : “Il gasdotto si deve fare - interruzione comporta Costi insostenibili” : La Tap si deve fare, perché l’interruzione dell’opera comporterebbe costi insostenibili. A comunicarlo ai sindaci della Puglia interessati dal gasdotto in costruzione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sul Tap, aggiunge il capo del governo, “abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. Prometto ...

Offerte 3 Italia minuti e internet + smartphone : soluzioni della linea FREE | Tutte le info e i Costi dei dispositivi : Offerte 3 Italia per minuti e internet + smartphone Offerte 3 Italia minuti e internet + smartphone: le soluzioni della linea FREE - Tutte le info e i costi dei dispositivi 3 Italia ha attivato una ...

I NUMERI/ Costi della sanità - la sfida che il Governo non può eludere : La sanità italiana deve prendere di petto la struttura dei suoi Costi. Il Governo deve fare una battaglia coraggiosa non solo con Ue, spread e mercati, dice MAURIZIO DELFINO(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 06:06:00 GMT)IL NUOVO TRIANGOLO INDUSTRIALE/ Milano-Treviso-Bologna: al 6° posto del Pil europeo, di M. DelfinoMANOVRA/ Campiglio: il reddito di cittadinanza può spingere la ripresa, ecco come

Mattarella : “Il Capo dello Stato è la voce della Costituzione contro ogni smarrimento verso i valori della Carta” : I presidenti della Repubblica sono “custodi della Costituzione” e svolgono “una funzione di responsabile vigilanza costituzionale”. In questo senso, si può dire che “la Costituzione parla attraverso di essi”. Sono le parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Pontedera, alla cerimonia commemorativa per il quarantesimo anniversario della morte di Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica ...

Quirinale : Mattarella - Presidente Repubblica è voce della Costituzione (3) : (Pi) - "Un dibattito alimentato nel corso degli anni. In occasione di riflessioni dedicate all’uomo politico toscano, Giovanni Galloni -ha ricordato ancora Mattarella- sul numero speciale di 'Civitas' nel 1987, nel citare Labriola, individuava nel Presidente della Repubblica, così come nella Corte c

Quirinale : Mattarella - Presidente Repubblica è voce della Costituzione (2) : (Pi) - "'Ma io -ha proseguito Mattarella sempre citando il suo predecessore- credo in coscienza che spetti a questo più per dovere che per diritto il segnare indirizzi e orientamenti quando lo ritenga essenziale agli interessi della Nazione. E con ciò nessun tentativo di sovrapporsi o di sostituirsi

Quirinale : Mattarella - Presidente Repubblica è voce della Costituzione : Pontedera (Pi), 18 ott. (AdnKronos) - "Il Presidente della Repubblica pro-tempore è portatore dell’indirizzo di attuazione e di rispetto della Costituzione". Lo ha sottolineato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, intervenendo a Pontedera alla cerimonia commemorativa per il quarantesimo anniversa

TIM - offerta che mette in ginocchio Iliad Costi e dettagli della promozione : TIM, offerta che mette in ginocchio Iliad - Costi e dettagli della promozione. Fonte foto: tecnoandroid.it TIM, offerta che mette in ginocchio Iliad Costi e dettagli della promozione Dal giorno del ...

Tragedia sui monti della Costiera : turista trovato cadavere nella Valle delle Ferriere : E' stato trovato privo di vita tra i monti della Costiera Amalfitana. Esattamente nei pressi della riserva della Valle delle Ferriere tra Scala e Amalfi. Si tratta di un escursionista straniero,...

Pensioni - brusco rinvio della quota 100 - e una nuova tegola sui Costi - : La quota 100 non partirà prima di aprile 2019. E con la riforma delle Pensioni ci sono altri costi per 8 miliardi oltre a quelli preventivati dal governo nel Def: facciamo il punto con le novità

