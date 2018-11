Champions | Inter-Barça senza errori Napoli-Psg | manca un rigore ai francesi

Champions - pari per Inter e Napoli : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Champions League – Spalletti si gode la sua Inter : “abbiamo sbagliato tanto - è vero - ma la reazione è stata super!” : Luciano Spalletti si complimenta con la squadra dopo il pareggio contro il Barcellona: la reazione allo svantaggio è stata di grande carattere Pareggio importante quello strappato dall’Inter nella super sfida del Meazza contro il Barcellona. I nerazzurri hanno tenuto bene contro l’attacco blaugrana, devastante anche senza Messi, salvo poi subire gol a pochi minuti dalla fine. Con una reazione d’orgoglio, guidata da capita ...

Inter - Icardi bomber da Champions : gol a Tottenham - PSV e Barcellona : Tornando a quello che sa fare meglio, il gol, Maurito spiega che valore ha per l'Inter in una partita così difficile: "Abbiamo sofferto perché abbiamo giocato contro la migliore squadra al mondo, ci ...

Champions. L’Inter ferma il Barcellona - il Napoli frena il Psg : Serata di pareggi per le italiane in Champions. Barcellona qualificato, Inter a +3 sul Tottenham. La squadra di Ancelotti impone il

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Champions League : Inter-Barcellona 1-1 : 90'+3 - FINISCE QUI! #InterBarça 1-1!#InterBarcellona #UCL pic.twitter.com/xSgtcVrbK3— Inter @Inter 6 novembre 2018 FULL-TIME: @HKane comes to the rescue with a late brace at Wembley to secure three points and keep our @ChampionsLeague campaign alive. #COYS pic.twitter.com/PsWUNN4qnR— Tottenham Hotspur @SpursOfficial 6 novembre 2018 45 + 3 FINALE! Inter-Barcellona 1-1: nel finale Malcom porta avanti i blaugrana, ma Icardi realizza a 4 dal ...

Champions League - l’Inter si qualifica agli ottavi di finale se… Tutte le combinazioni : decisiva sfida col Tottenham : L’Inter ora è davvero vicina alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri sono riusciti ad acciufarre un importantissimo pareggio casalingo contro il Barcellona e sono saliti a quota 7 punti nella classifica del gruppo B. I nerazzurri hanno compiuto un fondamentale passo in avanti verso l’accesso tra le magnifiche 16 squadre del Vecchio Continente, ora hanno tre lunghezze di ...

Champions League - i risultati di oggi (6 novembre) : pareggi di Inter e Napoli - crolla il Liverpool - vince l’Atletico : Arrivano due pareggi per le squadre italiane impegnate nella serata di Champions League, entrambi per 1-1 di fronte al proprio pubblico. L’Inter ferma la corazzata Barcellona: Malcom porta in vantaggio i blaugrana all’83’ ma quattro minuti più tardi Icardi porta a casa un punto preziosissimo. Il Napoli, invece, rimonta il PSG: Bernat la sblocca al 45′, Icardi la riacciuffa su rigore nel cuore della ripresa. I nerazzurri ...

Champions League – La situazione del girone dell’Inter : risultati e classifica dopo la 4ª giornata : L’Inter ferma il Barcellona sull’1-1, il Tottenham trionfa nel finale contro un ostico PSV: la situazione del girone B dopo la 4ª giornata di Champions League Il martedì di grande calcio in giro per l’Europa dà inizio al quarto turno, il primo d’andata, dei gironi di Champions League. Nella prima delle due serate di coppa, scende in campo l’Inter nella complicata sfida del Meazza contro il Barcellona. I nerazzurri vanno in ...

Champions - Inter-Barcellona 1-1 : gol di Malcom e pari di Icardi : L'Inter pareggia 1-1 col Barcellona in una gara sofferta, ma emozionante, soprattutto nel finale. Primo tempo in trincea. Il Barça pressa alto, l'Inter fatica a uscire e fioccano le occasioni per i ...

Inter - batticuore da Champions! Dalla beffa al boato del Meazza in 4 minuti : un pari d’oro nel segno di Icardi : L’Inter ferma il Barcellona al Meazza sull’1-1: al gol di Malcom risponde Mauro Icardi in un finale da batticuore Emozioni da Champions League. Brividi, ansia e adrenalina che solo le competizioni europee sanno regalare a chi dal calcio ne è dipendente. Basta chiederlo ai 73.500 spettatori che hanno riempito lo stadio Meazza in San Siro, nel martedì che ha dato il via al quarto turno di Champions Leaghe: l’incasso più ...

Inter-Barcellona 1-1 - Champions League : Icardi risponde a Malcom nel finale - punto prezioso a San Siro : L’Inter è riuscita a pareggiare per 1-1 contro il Barcellona nel big match della quarta giornata di Champions League. Nella bolgia di San Siro, i nerazzurri hanno tenuto testa ai blaugrana e hanno portato a casa un punto preziosissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Luciano Spalletti salgono a quota 7 punti in classifica e conservano tre lunghezze di vantaggio sul Tottenham che ha battuto il PSV Eindhoven, ...

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

Champions - pareggiano Napoli e Inter : 22.55 Pareggi Interni per Napoli e Inter, che si ritagliano ottime chance per passare la fase a gironi. Napoli-Paris St.Germain 1-1 Ospiti avanti al 47'pt con Bernat servito da Mbappé. Buffon protagonista con un paio di ottime parate. Al 62' pari col rigore di Insigne (fallo su Callejon di Thiago Silva). Inter-Barcellona 1-1 Tante occasioni per gli ospiti,i nerazzurri contengono. Handavic protagonista su Dembelé, Coutinho, Suarez e Rakitic. ...