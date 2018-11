Di Maio | missione in Cina | spiega il reddito di cittadinanza e il presidente lo chiama

Denuncia di Di Maio su dl fiscale - Buonamici : 'Impensabile che un ministro vada in trasmissione a fare questi annunci' : Continua a far parlare la dichiarazione di Luigi Di Maio a Porta a Porta che aveva annunciato di voler Denunciare in Procura la manomissione del decreto fiscale . "Una manina " tecnica o politica non lo so " ha aggiunto una cosa che io non voterò", aveva detto da Bruno Vespa il ministro. Ma le sue affermazioni, oltre a provocare un terremoto nella maggioranza, hanno fatto storcere il ...

Manovra - Di Maio : "Il deficit resta al 2 - 4% - regole Ue nuove senza questa Commissione dopo le elezioni : Il vicepremier non si mostra preoccupato dalla bocciatura da parte della Commissione Ue, ma rassicura sul tema dell'uscita dell'euro: "Non esiste alcun piano B"

Manovra - Di Maio : 'Commissione UE non eletta dal popolo - le minacce non ci fermeranno' : Luigi Di Maio alza le barricate ed è pronto a difendere la Manovra finanziaria del governo Conte [VIDEO] contro tutto e tutti. Ad iniziare dalla Commissione UE che ha mosso parecchie perplessita' sulla nota di aggiornamento al Def. Il vicepremier però non ha intenzione di trattare con Bruxelles ed utilizza invero poca diplomazia nel momento in cui passa all'assalto frontale. Nessuno può dire ad un governo eletto cosa deve fare e lo dice una ...

Di Maio contro Juncker : “È inadatto come presidente della Commissione Ue - è evidente” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, attacca esplicitamente il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, facendo così proseguire la polemica tra Italia e Ue sulla manovra del governo e sul deficit al 2,4%: "Juncker non è adatto a svolgere il ruolo di presidente della Commissione europea, ormai è evidente”, attacca Di Maio.Continua a leggere

Def - Di Maio : “Minacce non ci fermano - Commissione Ue non eletta. Deficit? Prestito che restituiamo l’anno prossimo” : “A qualcuno dà fastidio che stiamo attuando le promesse della campagna elettorale. Ma noi non ci fermeremo davanti alle minacce, perché queste cose le dice una Commissione che non ha neanche l’1% dei consensi dei cittadini, non è eletta da cittadini italiani ed europei”. Così Luigi Di Maio, a margine della presentazione delle proposte di riforme costituzionali alla Camera, sulle polemiche sul Def. “Facciamo un po’ ...

Ponte di Genova - duello Toti-Di Maio. L’ingegner Santoro lascia la commissione ministeriale : «Più che brutte sorprese per autostrade vorrei belle sorprese per i cittadini di Genova, per la Liguria e per il sistema di imprese del Nord Ovest che del porto di Genova si servono»: così il presidente della Liguria Giovanni Tori ha commentato l’annuncio di brutte sorprese nei prossimi giorni per Autostrade per l’Italia. «Se Di Maio invece di ann...

Ponte Morandi - Santoro indagato lascia la commissione. Di Maio : "In arrivo brutta sorpresa per Autostrade" : Toninelli annuncia l'avvio di una mappatura delle criticità nelle infrastrutture di tutta Italia. Domani la Procura dovrebbe autorizzare l'installazione di sensori per controllare la stabilità dei monconi e consentire agli sfollati di recuperare le loro cose negli appartamenti