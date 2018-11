Il Deputato Regionale Claudio Fava sulla tragedia dei morti per il maltempo

Blitz a Catania contro i clan Santapaola-Ercolano : 18 arresti - c'è anche un ex Deputato Regionale - : ... D'Amelio: 'Non ricorda eroe ma ragazzo normale' 24 settembre 2018 Mafie, Conte a Palermo ricorda Don Puglisi: 'Persona speciale' 14 settembre 2018 Mondo di mezzo, appello ribalta sentenza di primo ...

Agrigento - diplomi falsi : 110 indagati. Anche ex Deputato Regionale : “Aveva 300mila euro in una scatola di scarpe” : Aveva trecentomila euro in contanti in una scatola di scarpe. Denaro che Gaetano Cani si è visto sequestare dagli uomini della guardia di finanza. L’ex deputato regionale e dirigente scolastico è tra i 110 indagati – tra insegnanti, presidi e personale di segreteria – da parte della procura di Agrigento. L’inchiesta si è concentrata su quattro scuole paritarie accusate di “vendere” diplomi: l’istituto ...