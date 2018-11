La Liguria ancora una volta reagisce

ilsecoloxix

: Volotea conferma e rafforza la sua presenza a Genova con 4 nuove rotte: #Malaga, #Corfù, #Malta e #Pantelleria. Da… - GiovanniToti : Volotea conferma e rafforza la sua presenza a Genova con 4 nuove rotte: #Malaga, #Corfù, #Malta e #Pantelleria. Da… - Daniele75MF : RT @FranFuoli: Zoppè di #Cadore in Provincia di Belluno. Comune ancora isolato e senza energia elettrica (foto di Michele De Nadal). #malte… - PerilPonente : RT @laura_ceruti: Questo è ciò che rimane della passeggiata di Genova Voltri , la spiaggia non c'é più, come è successo a in quasi tutta la… -

(Di venerdì 2 novembre 2018) Per il presidente della Regione Toti i danni potrebbero superare i 100 milioni di euro. Migliaia di liguri al lavoro per far fronte alle tante emergenze. Il sindaco di Santa Margherita: «quel pino rimasto intatto a Portofino è il simbolo della nostra determinazione»