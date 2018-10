M5S e Lega già litigano sulla riforma della prescrizione Molinari | Emendamento non

Maggioranza a prova tenuta su dl sicurezza. Opposizioni : 'Senato ostaggio Lega-M5S' : Ancora un altro rinvio al Senato sull'iter del Dl Sicurezza : la commissione Affari costituzionali, che si doveva riunire alle 14.30, ha deciso di riconvocarsi alle 16.30, in attesa che la Bilancio ...

Legge di Bilancio - il governo Lega-M5S cancella definitivamente le cattedre Natta volute da Renzi : Addio alle cattedre Natta: il governo targato Lega-M5s ha deciso di cancellare definitivamente il più Renziano (e contestato) dei provvedimenti per l’università. Sopprimerle, però, è stato quasi un atto di pietà: in realtà il decreto non aveva mai visto la luce, era stato rinnegato già dallo stesso Pd che aveva cominciato a svuotarlo di soldi, dirottando le risorse su altre necessità più urgenti e lasciando il fondo in sospeso. Ora il governo ha ...

Rai - assurda teoria sul direttore del Tg1 : 'Patto Lega-M5S - prima delle elezioni europee vedrete che...' : Il cda Rai ha approvato le nomine dei nuovi direttori proposte dall'ad Fabrizio Salini : al Tg1 Giuseppe Carboni , al Tg2 Gennaro Sangiuliano , al Tg3 Giuseppina Paterniti . E come sempre accade ecco ...

Un tg a me - un tg a te : accordo M5S-Lega - chi sono i nuovi direttori dei telegiornali : Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera al primo pacchetto di nomine che riguardano i telegiornali...

Si vota in 61 Province. La Lega ci crede - il M5S no : «Uno sfregio» : Secondo il partito di Matteo Salvini: «La questione della soppressione delle Province è stata oggetto di un grande dibattito basato, principalmente, sulla necessità di ridurre i costi della politica. ...

“Governo Lega-M5S non arriverà alle europee” : il giudizio della banca Usa Goldman Sachs : Secondo il giudizio della banca d'affari statunitense Goldman Sachs "l'attuale governo sopravviverà almeno fino alle prossime elezioni europee di maggio e non tornerà indietro dai suoi propositi in materia di politiche di bilancio almeno fino a quel momento". Secondo le previsioni si prospetta un nuovo governo o di centrodestra o di centrosinistra.Continua a leggere

Province - la Lega prepara il ritorno in grande stile. M5S contrario : L'«election day» delle Province, che chiama alle urne sindaci e consiglieri dei territori per rinnovare 27 consigli provinciali e 47 presidenti, è solo il primo passo per un ritorno delle Province che si annuncia in grande stile, dopo anni di limbo prodotto dal tentativo di abolirle cancellato dal referendum del 4 dicembre. Sul tema si annuncia un duro scontro M5S-Lega dopo le «manine», i condoni e i maldipancia sulla sicurezza... ...

In Regione scoppia la rissa Lega-M5S : "Cialtroni e ignoranti" - "Ma vaffa..." : Torino - Volano gli stacci al Consiglio regionale di Torino dove, tra espulsioni e allontanamenti volontari, a metà seduta l'aula era semideserta, per un tutti contro tutti dove svetta la litigata tra ...

Province - la Lega prepara il ritorno in grande stile. M5S contrario : Un blitz rischioso soprattutto per i Cinque Stelle, dopo anni di lotta dichiarata a ogni forma di «costo della politica». Ma fondamentale per la Lega, che negli enti locali ha le sue radici ...

Berlusconi : "M5S al governo è un pericolo. La Lega ora stacchi la spina" : In una nota, la Conferenza dei coordinatori ha espresso preoccupazione per le condizioni del Paese e in particolare per quanto riguarda la politica economica proposta dal governo. Secondo la ...

Cacciari : ‘Governo M5S-Lega senza alternativa - Pd merita di crollare al 5%’ : Il professor Massimo Cacciari è convinto che al momento non esista alcuna alternativa politica al governo formato da M5S e Lega. Nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano La Verita', parla del futuro dell’Europa, di manovra economica, del rischio di dover varare una patrimoniale che infili le mani nelle tasche degli italiani. Un giudizio tagliente, comunque, viene anche riservato al Pd, colpevole a suo giudizio di inre gli slogan ...

Patrimoniale - la tentazione del governo Lega-M5S per ridurre il debito : chi vuol massacrare gli italiani : Nel governo, ricorda il Tempo, il viceministro all'Economia, il leghista Massimo Garavaglia, ha già messo le mani avanti: 'Un'enorme Patrimoniale è la roba più sbagliata che si possa fare in Italia. ...

Sondaggi - chi scende e chi sale dopo 4 mesi di governo Lega-M5S : Il calo dei 5 Stelle confermato anche dalle ultime rilevazioni. Tiene la Lega, ma gli italiani sono preoccupati dalla...

Lega e M5S - il retroscena malizioso : il patto segreto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio su Tav e Pedemontana : Ci sarebbe un accordo politico tra Lega e Movimento 5 stelle anche sui cantieri. Nella lista delle grandi opere ci sono Tav, Tap, Terzo Valico e Pedemontana . Sull'alta velocità tra Torino e Lione ...