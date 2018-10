Gf Vip 2018 | Francesca Cipriani contro la Marchesa d' Aragona a Pomeriggio 5 video

Grande Fratello Vip 2018 - Ilary Blasi conduce senza un pezzo e su Twitter è subito ironia : «Sarà stato il forte vento» : Non è sfuggito a molti telespettatori che la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip aveva qualcosa di strano e che soprattutto a Ilary Blasi mancava un 'pezzo'. La serata è durata meno del ...

Grande Fratello Vip 2018 - Enrico Silvestrin al vetriolo : Elia Fongaro eliminato d’ufficio. Cecchi Paone str*nzo - vincitore già deciso : Elia Fongaro “Stanno spudoratamente eliminando Elia d’ufficio”. È un Enrico Silvestrin senza filtri quello apparso, ieri sera, su Twitter. L’ex concorrente del reality, nel corso della settima diretta di Grande Fratello Vip 2018, ha cinguettato in maniera piuttosto veemente insinuando che la produzione stesse in qualche maniera favorendo l’eliminazione di Elia Fongaro (cosa che è effettivamente avvenuta). “Mai visto un massacro simile. E ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 30 ottobre 2018 : anticipazioni : Grande Fratello Vip è in onda con la terza edizione. L'appuntamento con la prima serata è su Canale 5 il lunedì alle 21.25 circa con Ilary Blasi conduttrice e Alfonso Signorini opinionista e la partecipazione straordinaria della Gialappa's Band. GossipBlog, magazine di Blogo, segue in liveblogging il daytime delle ore 13 (su Italia 1) e alle 16:05 (su Canale 5) con immagini e aggiornamenti testuali in tempo reale.prosegui la letturaGrande ...

Grande Fratello Vip 2018 - rinviato l'ingresso nella Casa di Francesca Cipriani : Sarebbe dovuta entrare nella Casa nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, ma così non è stato. Francesca Cipriani era pronta a fare la sua apparizione nel reality show di Canale 5 ma alcuni problemi tecnici lo hanno impedito. Lo ha raccontato la diretta interessata via social:prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, rinviato l'ingresso nella Casa di Francesca Cipriani pubblicato su Gossipblog.it 30 ottobre 2018 ...

Ascolti Tv di lunedì 29 ottobre 2018 - Bastardi super ma il Gf Vip tiene botta : Analizziamo gli Ascolti di lunedì 29 ottobre 2018 . I Bastardi di Pizzofalcone 2 stregano più di 5 milioni e 200 mila spettatori pari al 22,7% di share. Gassman e Crescentini continuano a ottenere il ...

Grande Fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona : "Senza di me Ilary Blasi non ce la fa?" : Fabrizio Corona ha commentato praticamente in tempo reale lo spazio dedicato ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello Vip, all'incontro con l'ex fidanzata Silvia Provvedi avvenuto giovedì scorso all'interno della Casa. Grande Fratello Vip 3, settima puntata 29 ottobre 2018: eliminato Elia Fongaro, nominati Cecchi Paone e Maria Monsè prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018, ...

Ascolti TV | Lunedì 29 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 22.66% (5 - 2 mln) - GF Vip 21.16% (3 - 9 mln). Male Quarta Repubblica (2.76%). Boom Geo (13.18%) che tallona La Vita in Diretta (14.2%) : GF Vip: Monte e Sala Nella serata di ieri, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.245.000 spettatori pari al 22.66% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 alle 0.40 – la settima puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.876.000 spettatori pari al 21.16% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato 1.238.000 spettatori pari al 5.49% di share. Su Italia 1 Homefront ha ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone 2 vs Grande Fratello Vip | Dati Auditel 29 ottobre 2018 : I bastardi di Pizzofalcone 2 o Il Grande Fratello Vip 3? La fiction di Rai 1 o il reality di Canale 5? Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini o Ilary Blasi e Alfonso Signorini?Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 29 ottobre 2018: chi si è aggiudicato la vittoria della prima serata? Ecco tutti i Dati Auditel riguardanti l’andamento dei programmi dei maggiori canali del digitale terrestre. Ascolti tv ieri, 29 ottobre 2018 +++ Ascolti TV ...

Grande Fratello Vip 2018 - il figlio di Jane Alexander è dalla parte della mamma : 'Sono con te' : La storia tra Elia Fongaro e Jane Alexader all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 non è stata apprezzata dai concorrenti, da Francesco Monte e Cecchi Paone in particolare. Jane fuori dal reality ha un compagno e un figlio di 14 anni che a dispetto di ogni previsione sui social ha espresso tutto il suo sostegno alla mamma.--Durante la diretta della settima puntata che abbiamo seguito su Leggo.it, anche Alfonso Signorini aveva chiesto ...

Grande Fratello Vip 2018 - la frecciatina di Fabrizio Corona : 'Hanno mandato in onda un pezzo senza senso. Ilary senza di me non ce la fa' : Fabrizio Corona si sfoga su Instagram e lancia una freciatina alla sua nemica giurata Ilary Blasi: 'senza di me non ce la fa'. Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 2018, la Blasi ha ...

Grande Fratello Vip 2018 - il figlio di Jane Alexander è dalla parte della mamma : «Sono con te» : La storia tra Elia Fongaro e Jane Alexader all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2018 non è stata apprezzata dai concorrenti, da Francesco Monte e Cecchi Paone i n particolare. Jane fuori dal ...

Elia Fongaro eliminato al Grande Fratello Vip 2018 : scontri - lacrime e Fabrizio Corona protagonista : Un'altra serata movimentata che ha visto Elia Fongaro eliminato al Grande Fratello Vip 2018 dopo quello che lui stesso ha definito un processo. L'ex velino non ha passato una bella serata e, a dirla tutta, una bella settimana e ieri sera si è ritrovato fuori dalla casa per una serie di colpi che potrebbero essere definiti bassi. Dalla relazione con Jane Alexander alle accuse di Francesco Monte di aver usato l'attrice solo per i suoi scopi a ...